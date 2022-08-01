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غدًا.. "أمير الشرقية" يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية

لاستعراض مؤشرات الأداء وإحصائيات الحوادث للنصف الأول من العام
أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز
أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز
سبق
سبق

يترأس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة يوم غد الثلاثاء بديوان الإمارة، اجتماع اللجنة الدوري بحضور الأعضاء من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية، وأرامكو السعودية وغرفة الشرقية وعدد من أصحاب الخبرة.

ويناقش الاجتماع تقاريرَ تتضمن مؤشرات الأداء وإحصائيات السلامة المرورية للنصف الأول من هذا العام، بالإضافة إلى مستجدات أعمال اللجنة، وكذلك مناقشة أهم التوصيات التي تساهم في تحسين منظومة السلامة المرورية بالمنطقة من خلال استمرارية العمل التكاملي بين جميع الجهات المعنية بالسلامة المرورية بالمنطقة الشرقية.

أمير المنطقة الشرقية
سعود بن نايف بن عبدالعزيز

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