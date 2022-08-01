غدًا.. "أمير الشرقية" يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية

ويناقش الاجتماع تقاريرَ تتضمن مؤشرات الأداء وإحصائيات السلامة المرورية للنصف الأول من هذا العام، بالإضافة إلى مستجدات أعمال اللجنة، وكذلك مناقشة أهم التوصيات التي تساهم في تحسين منظومة السلامة المرورية بالمنطقة من خلال استمرارية العمل التكاملي بين جميع الجهات المعنية بالسلامة المرورية بالمنطقة الشرقية.