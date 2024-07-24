طلاب الندوة الدولية في غينيا كوناكري يحقّقون نسبة نجاح "100%" في الامتحانات الوطنية

حقّق طلابُ مدرسة الندوة الدولية التابعة للندوة العالمية للشباب الإسلامي في غينيا كوناكري، نسبةَ نجاح "100%" في الامتحان الوطني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الحالي "2024"، في الوقت الذي جاءت فيه نسبة ومعدّل النجاح على مستوى الدولة "47%".
وأوضح مدير مكتب الندوة العالمي في غينيا كوناكري "د. محمد مختار جالو"؛ أن مدرسة الندوة الدولية التي أنشئت في عام 2015م في بلدية راتوما، تواصل نجاحها في تحقيق مستويات دراسية متقدمة لأبناء غينيا، في المراحل الدراسية الأربعة "روضة - ابتدائي- متوسط - ثانوي".
وذكر الدكتور "جالو" أنّ الدراسة تسير فيها بإشراف وزارة التربية والتعليم، وتُقدم برنامجًا خاصًّا لمدة ثماني ساعات أسبوعيًّا في "تحفيظ القرآن الكريم - حفظ الأحاديث - فقه الطهارة والصلاة - برنامج تعليم الحاسوب - وبرنامج خاص بالتدريب الإعلامي"، وأربع ساعات أسبوعيًّا لتعليم اللغة الإنجليزية، ومثلها في تعليم اللغة العربية، إضافة إلى اللغة الفرنسية وهي اللغة الرسمية للدراسة.
ونوّه "جالو" إلى جهود المملكة حكومة وشعبًا في دعمها المتواصل وعطائها الكريم؛ حيث استفادت منها العديد من الدول في شتّى بقاع العالم، خاصة في العناية بالتعليم؛ إيمانًا منها بأنه أفضل الوسائل لصنع المستقبل وتخريج كوادر قادرة على خدمة الأوطان والمجتمعات.
يُذكر أن الندوة العالمية خلال السنوات الماضية تمكّنت من تحقيق إنجازات كبيرة في خطتها التعليمية في كثير من البلدان الأفريقية والآسيوية، من خلال دعم وإنشاء العديد من المؤسسات التعليمية والمدارس والمعاهد المهنية والتقنية المتخصصة، ومراكز التنمية البشرية والكليات الجامعية.