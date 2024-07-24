طلاب الندوة الدولية في غينيا كوناكري يحقّقون نسبة نجاح "100%" في الامتحانات الوطنية

ونوّه "جالو" إلى جهود المملكة حكومة وشعبًا في دعمها المتواصل وعطائها الكريم؛ حيث استفادت منها العديد من الدول في شتّى بقاع العالم، خاصة في العناية بالتعليم؛ إيمانًا منها بأنه أفضل الوسائل لصنع المستقبل وتخريج كوادر قادرة على خدمة الأوطان والمجتمعات.