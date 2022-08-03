ضمن مهرجان الجمعية الصيفي وبمشاركة 100 مستفيد.. أبناء "إنسان" في ربوع أبها

انطلق نحو 100 من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) في رحلة سياحية إلى مدينة أبها، برفقة عددٍ من المشرفين، وذلك ضمن مهرجان إنسان الصيفي الذي تطلقه الجمعية خلال الإجازة الصيفية.
وتضمنت الرحلة مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتربوية، حيث تجول المشاركون في مدينة أبها للتعرف على معالم المدينة وآثارها التاريخية والقرى التراثية، والأسواق الشعبية.
كما قام الأبناء بزيارة إلى عددٍ من الجهات والمتنزهات ومن ضمنها زيارة منتزه الحبلة للاستمتاع بالأجواء اللطيفة، إضافة إلى ركوب "التليفريك"، وزيارة إلى قرية عسير، ونادي فرسان الجنوب، ونادي شركة مواهب التربية، ونادي الأجيال، كما تجول الأبناء في متحف تمنية الأثري، إضافة إلى زيارة مسجد آل عمر.
وقد استمتع الأبناء بالسباحة وكرة القدم في مدارس المواهب، كما تضمنت فعاليات أبناء إنسان في أبها حضور مباراة كرة القدم بين المنتخب السعودي ومنتخب جمهورية اليمن في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية. وتخلل الرحلة السياحية زيارة إلى محافظة النماص للتعرف على محتويات المنطقة الأثرية، كما قضى الأبناء أوقاتًا ممتعة في منتزه الأمير سلطان وإقامة دورة كشفية بعنوان "لا تترك أثرًا" ودورة أخرى بعنوان "إشارات الهواية" ( شارة المواطنة ـ شارة نزاهة)، كما قام الأبناء بممارسة رياضة "الهايكنج"، وتضمنت الرحلة باقة من الفقرات الترفيهية، والمسابقات الثقافية والتوعوية.
وتأتي هذه الرحلة ضمن مهرجان إنسان الصيفي الذي أطلقته الجمعية بهدف استثمار أوقات الفراغ لدى الأبناء، والاستفادة من الفعاليات والبرامج الترفيهية والتربوية التي تنظّمها الجمعية خلال فترة الصيف. ويتخللها العديد من الأنشطة والبرامج المتنوّعة، ومن ضمنها الرحلات السياحية، حيث يتعرّف الأبناء على ما تزخر به المملكة من معالم حضارية، ومواقع أثرية وعمرانية، إضافة إلى رحلات لأداء العمرة، وتنظيم الأيام المفتوحة، كالزيارات للمراكز الترفيهية، والمجمعات التجارية، وإقامة الملتقيات الأسرية، وجلسات السمر، وكذلك التنسيق لزيارة مراكز الأحياء والجمعيات الخيرية.