ضمن مهرجان الجمعية الصيفي وبمشاركة 100 مستفيد.. أبناء "إنسان" في ربوع أبها

وتأتي هذه الرحلة ضمن مهرجان إنسان الصيفي الذي أطلقته الجمعية بهدف استثمار أوقات الفراغ لدى الأبناء، والاستفادة من الفعاليات والبرامج الترفيهية والتربوية التي تنظّمها الجمعية خلال فترة الصيف. ويتخللها العديد من الأنشطة والبرامج المتنوّعة، ومن ضمنها الرحلات السياحية، حيث يتعرّف الأبناء على ما تزخر به المملكة من معالم حضارية، ومواقع أثرية وعمرانية، إضافة إلى رحلات لأداء العمرة، وتنظيم الأيام المفتوحة، كالزيارات للمراكز الترفيهية، والمجمعات التجارية، وإقامة الملتقيات الأسرية، وجلسات السمر، وكذلك التنسيق لزيارة مراكز الأحياء والجمعيات الخيرية.