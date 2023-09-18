الرياض.. استعدادات مكثفة لفعاليات مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي 2023

وأكدت "الهاشم" أن هذا المؤتمر الهام يُعَد من أهم المؤتمرات العلمية على خارطة الطب الوراثي محليًّا وعالميًّا والذي يواكب الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم كل ما من شأنه خدمة المواطن ودعم الجهود الصحية للجمعية؛ بما يواكب مستوى الوعي المنشود ورفع مستوى وعي المواطنين والمواطنات الصحي لمواجهة الأمراض الوراثية.