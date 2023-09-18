الرياض.. استعدادات مكثفة لفعاليات مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي 2023

تشهد العاصمة الرياض يوم الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري انطلاق فعاليات مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي 2023، الذي يستمر ثلاثة أيام.
وأوضحت رئيس الجمعية البروفيسور أمل الهاشم أن المؤتمر يعتبر أحد أهم المحطات العلمية الهامة في مسيرة الجمعية، التي تعمل على المزيد من التواصل والتوثيق خدمةً للمجتمع بشكل عام، ومستفيدي خدمات الطب الوراثي بشكل خاص.
وأكدت "الهاشم" أن هذا المؤتمر الهام يُعَد من أهم المؤتمرات العلمية على خارطة الطب الوراثي محليًّا وعالميًّا والذي يواكب الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم كل ما من شأنه خدمة المواطن ودعم الجهود الصحية للجمعية؛ بما يواكب مستوى الوعي المنشود ورفع مستوى وعي المواطنين والمواطنات الصحي لمواجهة الأمراض الوراثية.
بدوره أوضح البروفيسور زهير بن عبدالله رهبيني المتحدث الرسمي للجمعية أن هذا المؤتمر يحظى بمشاركة أكثر من 20 متحدثًا من الخبرات الوطنية والعالمية والذين تعوّل عليهم الجمعية في إحداث نقلة علمية على مستوى خدمات الطب الوراثي في السعودية.
وكشف "رهبيني" أن المؤتمر يستهدف الأطباء في مجالات طب الأطفال والوراثة والتمثيل الغذائي والباحثين الوراثيين وفنيي المختبر ومرشدي الوراثة والمهتمين بذات الاختصاص من مجالات الطب الأخرى.
من جانبها أوضحت الدكتورة ملاك الغامدي رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر أن المؤتمر يشهد عدة جلسات على مدار أيامه الثلاثة، ودعت "الغامدي" عموم الراغبين في الاستفادة من المؤتمر إلى التسجيل على الرابط التالي: