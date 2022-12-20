"أمير الباحة" يطّلع على تقرير منجزات الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بديوان الإمارة، مديرَ فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بمنطقة الباحة المهندس سعيد بن علي خليف، الذي قدّم تقريرًا عن منجزات الهيئة بالمنطقة خلال الفترة السابقة.
وثمّن أمير المنطقة الجهود التي تبذلها الهيئة بالمنطقة لخدمة المواطنين؛ مؤكدًا أهمية خدمة الأهالي، والوقوف معهم، وتوجيههم التوجيه الصحيح، في ظل ما تجده الهيئة في مختلف مناطق المملكة من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة أيدها الله.
من جانبه، أعرب المهندس خليف وفريق العمل بفرع الهيئة، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على استقبالهم والاستماع إلى توجيهاته التي دائمًا تصب في مصلحة المواطن بالمنطقة؛ داعين الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأمنها وعزها واستقرارها.