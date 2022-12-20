"أمير الباحة" يطّلع على تقرير منجزات الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة

وثمّن أمير المنطقة الجهود التي تبذلها الهيئة بالمنطقة لخدمة المواطنين؛ مؤكدًا أهمية خدمة الأهالي، والوقوف معهم، وتوجيههم التوجيه الصحيح، في ظل ما تجده الهيئة في مختلف مناطق المملكة من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة أيدها الله.