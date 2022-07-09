"محافظ شرورة" يتقدم المصلين بعيد الأضحى ويستقبل المهنئين ويزور المرضى المنومين

وعقب صلاة العيد استقبل العنزي المواطنين والمشايخ والمسؤولين المهنئين بالعيد من مدنيين وعسكريين، في الصالة الرئيسية بالمحافظة، كما رفع باسمه ونيابة عن رؤساء المراكز ومنسوبي المحافظة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وشيوخ ونواب القبائل وأهالي محافظة شرورة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، وكل الشعب السعودي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات.