جامعة الملك خالد تستضيف اجتماع عمداء شؤون طلاب الجامعات السعودية 24

افتتح رئيس جامعة الملك خالد المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، صباح اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة.
واستضافت المدينة الجامعية بالفرعاء الاجتماع، بمشاركة جميع عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية.
وفي بداية الاجتماع رحب رئيس جامعة الملك خالد المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، بضيوف الجامعة عمداء شؤون الطلاب.
وأكد أهمية دور لجنة عمداء شؤون الطلاب في عقد الاجتماعات وتبادل الخبرات والتعاون فيما بين عمادات شؤون الطلاب بجامعات المملكة، وتحقيق الأهداف المرسومة، والتي تنعكس على الطلبة خلال ما يقدم من برامج وخدمات متطورة.
واستعرض عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة، عددًا من الموضوعات المشتركة، كما ناقشوا محضر اجتماع وكيلات عمادات شؤون الطلاب في الجامعات السعودية الذي استضافته جامعة الملك عبدالعزيز، شهر فبراير الماضي.
ومناقشة فريق عمل مبادرات وبرامج وزارة الثقافة، فيما يخص البرامج والمبادرات، ومذكرة العرض المقدمة من عميد شؤون الطلاب بجامعة تبوك بشأن برنامج العمادة لتأهيل قيادات النشاط الطلابي كتجربة ناجحة للجامعة.
كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة مذكرة العرض المقدمة من عميد شؤون الطلاب بجامعة أم القرى، بشأن مبادرة "إفطاركم معنا"، ومذكرة العرض المقدمة من عميد شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، حول منصة نشاطي الإلكترونية.
وناقشوا مذكرة العرض المقدمة من عميد شؤون الطلاب بجامعة طيبة بخصوص تجربة خطة النشاط الطلابي، مذكرة العرض المقدمة من عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد، مبادرة نظام مهتم الطلابي، مذكرة العرض المقدمة من عميد شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية بشأن تجربة النظام الشامل كتجارب ناجحة للجامعات.
بدوره رحب رئيس لجنة عمداء شؤون الطلاب في دورتها الحالية عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد الدكتور علي بن مسفر القحطاني، بعمداء شؤون الطلاب في رحاب جامعة الملك خالد.
ولفت إلى أن الاجتماع هو امتداد للجهود التي تبذلها اللجنة منذ إنشائها، والتي حققت أهدافًا مشتركة؛ حيث ساهمت في توحيد الجهود وتطوير العمل وتحقيق أفضل معايير الجودة في مجال الخدمات والبرامج والأنشطة الطلابية وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة.
وقدم شكره لرئيس جامعة الملك خالد المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، على دعمه.
وأضاف "القحطاني"، أن اللجنة خلال الاجتماعات المستمرة تسعى إلى تحقيق الأهداف المشتركة ورفع مستوى الأداء المهني والتنظيمي لعمادات شؤون الطلاب بجامعات المملكة على مستوى الخدمات والأنشطة الطلابية عبر تبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة والتأكيد على أهمية التكامل فيما بين العمادات.