جامعة الملك خالد تستضيف اجتماع عمداء شؤون طلاب الجامعات السعودية 24

ولفت إلى أن الاجتماع هو امتداد للجهود التي تبذلها اللجنة منذ إنشائها، والتي حققت أهدافًا مشتركة؛ حيث ساهمت في توحيد الجهود وتطوير العمل وتحقيق أفضل معايير الجودة في مجال الخدمات والبرامج والأنشطة الطلابية وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة.