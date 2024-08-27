"بر الحكامية" تنفّذ مشروع تفريج الكرب لـ300 أسرة.. بأكثر من 600 ألف ريال

تنفّذ جمعية البر الخيرية بالحكامية بجازان، مشروع تفريج الكرب بدعم من منصة إحسان.
ويشمل المشروع أكثر من 300 أسرة من مستفيدي الجمعية، ويهدف إلى سداد مبالغ التموينات لدى البقالات وسداد فواتير الكهرباء، وتقديم مساعدات نقدية وأخرى عينية، وتوزيع أجهزة كهربائية وأثاث بما يزيد على 600 ألف ريال.
ويأتي هذا المشروع حرصًا من الجمعية على دعم الأسر تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في سبيل تحقيق الاستقرار المجتمعي للأسر المستفيدة.
وقدّم رئيس وأعضاء ومنسوبو الجمعية، خالص الشكر والتقدير والامتنان لمنصة "إحسان"؛ على دعمهم المستمر والدائم لبرامج ومشاريع الجمعية.