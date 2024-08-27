"بر الحكامية" تنفّذ مشروع تفريج الكرب لـ300 أسرة.. بأكثر من 600 ألف ريال

ويشمل المشروع أكثر من 300 أسرة من مستفيدي الجمعية، ويهدف إلى سداد مبالغ التموينات لدى البقالات وسداد فواتير الكهرباء، وتقديم مساعدات نقدية وأخرى عينية، وتوزيع أجهزة كهربائية وأثاث بما يزيد على 600 ألف ريال.