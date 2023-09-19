"همة وبناء"… جامعة المؤسّس تدشّن الأنشطةَ الطلابية للعام الدراسي الجديد

ودشّن نائبُ رئيس الجامعة للشؤون التعليمية، الأنشطةَ الطلابية للعام الدراسي الجاري، تحت شعار "همة وبناء طموح وعطاء". وتقدم العمادةُ العديدَ من الأنشطة والبرامج والفعاليات في شتى المجالات، وتشهد سنويًّا إقبالًا كبيرًا من الطلاب؛ حيث حرصت العمادة على تنويع الأنشطة وتقديم فعاليات تلبّي احتياجات الطلاب وتنمّي من مهاراتهم وقدراتهم.