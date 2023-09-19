"همة وبناء"… جامعة المؤسّس تدشّن الأنشطةَ الطلابية للعام الدراسي الجديد

دشّنت عمادةُ شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم، الأنشطةَ الطلابية بشطر الطلاب للعام الدراسي الجديد، تحت شعار "همة وبناء طموح وعطاء".
جاء ذلك بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، بصالة الأنشطة الطلابية بالعمادة.
وفي بداية التدشين شارك نادي التراث بفقرة تراثية، بعد ذلك قدّم نائبُ رئيس الجامعة الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، التهنئةَ للأندية الطلابية الحاصلة على فئة "أ"، متمنّيًا للجميع التوفيق.
وأوضح الدكتور زنادة أن الجامعة حريصة على تقديم أفضل البرامج والأنشطة التي تنظم خلال العام، والتي تسعى إلى تهيئة بيئة جامعية جاذبة وبرامج محفزة تسهم في تنمية شخصية الطالب ومهاراته؛ ليكون عضوًا فاعلًا في مجتمعه، وتوفير الخدمات والرعاية الداعمة للطلاب.
ودشّن نائبُ رئيس الجامعة للشؤون التعليمية، الأنشطةَ الطلابية للعام الدراسي الجاري، تحت شعار "همة وبناء طموح وعطاء". وتقدم العمادةُ العديدَ من الأنشطة والبرامج والفعاليات في شتى المجالات، وتشهد سنويًّا إقبالًا كبيرًا من الطلاب؛ حيث حرصت العمادة على تنويع الأنشطة وتقديم فعاليات تلبّي احتياجات الطلاب وتنمّي من مهاراتهم وقدراتهم.
وكرم نائبُ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، عددَ 22 ناديًا من أصل 44 ناديًا طلابيًّا، حصلوا على فئة "أ" ضمن التقييم السنوي للأندية الطلابية المركزية بعمادة شؤون الطلاب في العام الدراسي الماضي 1444هـ.