في اليوم العالمي لداء الكلب .. "وقاء" يقيم معرضاً توعوياً بمكة المكرمة

أقام فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة معرضاً توعوياً للمهتمين وملاك الحيوانات حول مرض داء الكلب (السعار)، تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بالمرض، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الخاصة والأهلية بمحافظة جدة.
وتفصيلاً، هدف المعرض إلى رفع مستوى الوعي بمرض السعار وكيفية التعامل معه في المجالين البشري والبيطري وفقاً لمفهوم "الصحة الواحدة" وكذلك استعرض المعرض أسباب وأنواع المرض، وعلاقته بين الإنسان والحيوان، إلى جانب جهود القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية لمكافحته، تمهيداً لإعلان القضاء عليه عالمياً بحلول عام 2030م فيما اشتمل على تقديم عدد من التحصينات للحيوانات الأليفة.
وشاركت وحدتا المركز بمحافظتي الطائف والقنفذة في ورش عمل توعوية وتثقيفية، بالتعاون مع مكاتب وزارة البيئة والمياه والزراعة وفروع وزارة الصحة، بحضور المهتمين والمختصين، سعياً لإبراز الجهود المبذولة في الوقاية من المرض ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع.
ويمثل تنفيذ المركز لعدد من الفعاليات وورش العمل على مستوى مناطق المملكة لمرض السعار، فرصة لاتخاذ إجراءات القضاء على مسببات المرض باعتباره تهديداً للصحة العامة، ويبرز أهمية استخدام اللقاح الواقي للحيوانات من أخطار هذا المرض.
ويُعد مرض السعار مرضاً فيروسياً مميتاً يمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان عن طريق العض أو الخدش، حيث يهاجم الفيروس الجهاز العصبي ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم معالجته.
ويعمل مركز "وقاء" على التصدي لمخاطر هذا المرض الذي يُعتبر من الأمراض ذات الأولوية على المستوى الوطني، من خلال تطوير سياسات الوقاية من المرض ومكافحته، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال تحصين الحيوانات ضد المرض، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها، بما في ذلك الاستجابة لحالات الطوارئ المرتبطة بالإصابة.