في اليوم العالمي لداء الكلب .. "وقاء" يقيم معرضاً توعوياً بمكة المكرمة

ويعمل مركز "وقاء" على التصدي لمخاطر هذا المرض الذي يُعتبر من الأمراض ذات الأولوية على المستوى الوطني، من خلال تطوير سياسات الوقاية من المرض ومكافحته، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال تحصين الحيوانات ضد المرض، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها، بما في ذلك الاستجابة لحالات الطوارئ المرتبطة بالإصابة.