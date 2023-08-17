تنظيم سلسلة ندوات في جدة لتوعية الأمهات بالرضاعة الطبيعية

عقد مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، والمراكز الصحية التابعة له، سلسلة ندوات صحية، تحت شعار: "تمكين الرضاعة الطبيعية يحدث فرقًا للوالدين العاملين"، تزامنًا مع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.
وجهت الندوات إلى جهات نسوية عدة، منها: الجمعية النسائية الخيرية الأولى بجدة؛ لترسيخ الرضاعة الطبيعية بالدعم والتثقيف وتشجيع الأمهات عليها كونها أفضل الاستثمارات لإنقاذ حياة الرضع وإيضاح الطرق الصحيحة للرضاعة وفوائدها على صحة الأم والطفل.
وتهدف ندوات "الرضاعة الطبيعية" المنعقدة إلى تحسين التنمية الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد والأسر، وحماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية، التي تخلق بيئة مناسبة للرضع والأطفال؛ لتحسين أنماط تغذيتهم خلال الأوقات العادية، وفي حالات الطوارئ؛ لضمان تلبية احتياجاتهم الغذائية.
وتضمنت الندوات المنعقدة، محاضرات واستاندات وبرشورات وأركانًا توعوية، حول أهمية الرضاعة الطبيعية على صحة الأم والطفل، احتوت على تعريف الأمهات وتوعيتهن بفوائد حليب الأم للرضع، وأنه هو الغذاء المثالي والآمن لاحتوائه على أجسام مضادة تساعد على الحماية من العديد من أمراض الطفولة الشائعة.
إضافةً إلى توفيره كل الطاقة والمغذيات التي يحتاجها الرضيع في الأشهر الأولى من عمره، ويستمر في توفير ما يصل إلى أكثر من نصف الاحتياجات الغذائية للطفل خلال النصف الثاني من العام الأول، وحتى الثلث خلال العام الثاني من الحياة.
أيضًا يقلل احتمال تعرض الأطفال لزيادة الوزن أو السمنة، ويكونون أقل عرضة لمرض السكري مستقبلًا.
وتتضمن الندوات التعريف بفوائد الرضاعة الطبيعية على صحة الأمهات اللاتي يرضعن؛ حيث تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض للنساء.
كما تم توعية الأمهات بالممارسات والطرق الصحيحة للرضاعة الطبيعية.