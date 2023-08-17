تنظيم سلسلة ندوات في جدة لتوعية الأمهات بالرضاعة الطبيعية

إضافةً إلى توفيره كل الطاقة والمغذيات التي يحتاجها الرضيع في الأشهر الأولى من عمره، ويستمر في توفير ما يصل إلى أكثر من نصف الاحتياجات الغذائية للطفل خلال النصف الثاني من العام الأول، وحتى الثلث خلال العام الثاني من الحياة.