"التنمية" توافق على إنشاء مركز "نساء المستقبل" للبحوث بالرياض

صدرت موافقة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، أحمد الماجد، اليوم الخميس، على إنشاء مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في جمعية نساء المستقبل.