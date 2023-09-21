"التنمية" توافق على إنشاء مركز "نساء المستقبل" للبحوث بالرياض

صدرت موافقة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، أحمد الماجد، اليوم الخميس، على إنشاء مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في جمعية نساء المستقبل.
ويعدّ هذا المركز تتويجًا لإنجازات وحدة البحث والتطوير والابتكار "SiD" التابعة لجمعية نساء المستقبل الأهلية؛ إيمانًا بأهمية دمج المرأة في العملية التنموية الشاملة، وفق منهجية علمية ترتكز على نتائج البحوث والدراسات العلمية.
وستُعلن الخطة الاستراتيجية للمركز حين اعتمادها من الجهات المختصة.
وأكّدت رئيسُ مجلس إدارة الجمعية الدكتورة غريبة الطويهر، أهميةَ المراكز البحثية ودورها كعنصر أساسي في عملية النهضة والتنمية الشاملة والفاعلة.
وقالت: إنها تأتي امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية في تعزيز تمكين المرأة بكل المجالات، وفق خطط ومشروعات ومبادرات نوعية ومبتكرة.
ويهدف مركز نساء المستقبل للأبحاث والدراسات الاجتماعية، إلى دراسة واقع تمكين المرأة ورصد التحدّيات واقتراح الحلول والبدائل واستشراف المستقبل، وفق تطلعات رؤية المملكة 2030.
وتأتي هذه الموافقة الكريمة إيمانًا من القيادة الكريمة بأهمية دور المرأة؛ كونها تشكل نسبة من القيمة الاقتصادية للموارد البشرية، كركن أساسي في عملية التنمية والاقتصاد المزدهر.