العلا تشهد فعالية "اعتنِ بقلبك" لاكتشاف الحالات القلبية وتعزيز الوعي الصحي

أقامت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي" -بالتعاون مع جمعية العلا الصحية- فعالية "اعتنِ بقلبك"، التي استمرت لمدة أربعة أيام، وشهدت تفاعلًا كبيرًا من الزوار. وبلغ عدد المستفيدين من الفعالية ما بين 60 إلى 70 مستفيدًا يوميًّا، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 589 شخصًا على مدار أيام الفعالية.
وأسفرت الفحوصات الطبية المقدمة خلال الفعالية، عن اكتشاف ست حالات تعاني من مشاكل قلبية لم تكن على دراية بها، من بينها أربع حالات لكبار السن، شملت عاملًا مقيمًا، وحالتين لطفلين.
وعبرت الأسر التي تم اكتشاف هذه الحالات لديها، عن امتنانها وشكرها للجمعية على جهودها الفعالة.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية "قلبي"، الأستاذ "العنزي"، أن إجراءات الفحص تبدأ بفحص العلامات الحيوية، يليها تقديم الاستشارات الطبية وإجراء تخطيط القلب لبعض المرضى حسب الحاجة. ويتم تحويل الحالات الحرجة مباشرة إلى المستشفى، مع مراجعة تقارير وأدوية المرضى وتعديلها بالتعاون مع استشاري القلب الدكتور سلمان المالكي.
وشارك في الفعالية أكثرُ من 150 متطوعًا من مختلف فئات المجتمع؛ مما يعكس التفاعل المجتمعي مع هذه المبادرات الصحية.
وتُعَد فعالية "اعتن بقلبك" خطوةً مهمة نحو تعزيز الوعي الصحي في المجتمع، ومساعدة الأفراد على اكتشاف حالات القلب الحرجة مبكرًا؛ بما يسهم في تحسين حياة الأفراد ويعزز جهود الجمعية في دعم الصحة العامة.