العلا تشهد فعالية "اعتنِ بقلبك" لاكتشاف الحالات القلبية وتعزيز الوعي الصحي

أقامت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي" -بالتعاون مع جمعية العلا الصحية- فعالية "اعتنِ بقلبك"، التي استمرت لمدة أربعة أيام، وشهدت تفاعلًا كبيرًا من الزوار. وبلغ عدد المستفيدين من الفعالية ما بين 60 إلى 70 مستفيدًا يوميًّا، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 589 شخصًا على مدار أيام الفعالية.