مدير "صحة حائل" يُدشّن ورشةَ "رفع الوعي عن التحول الصحي"

وتناولت العديد من الموضوعات الهامة؛ منها: الإدارة الاستراتيجية والتخطيط، وإدارة التغيير والتواصل، ومشروع جاهزية اليوم الأول، ومشروع MOH2.0، ومشروع RHD2.0، والصحة الإلكترونية، والقوى العاملة، ومركز التأمين الصحي الوطني، ودور شركة الصحة القابضة، ومبادرة نموذج الرعاية الصحية، وبرنامج مشاركة القطاع الخاص.