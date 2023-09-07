مدير "صحة حائل" يُدشّن ورشةَ "رفع الوعي عن التحول الصحي"

دشّن مديرُ عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان الشمري، الأربعاء، ورشةَ عمل بعنوان "رفع الوعي عن التحول الصحي"، بالتعاون مع مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة.
جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي المكلف لتجمع حائل الصحي المهندس حاتم الرشدان.
واستهدفت الورشةُ منسوبي المديرية العامة للشؤون الصحية، والتجمع الصحي بحائل، وشارك فيها نخبةٌ من متخصّصي مكتب تحقيق الرؤية في الوزارة.
وتناولت العديد من الموضوعات الهامة؛ منها: الإدارة الاستراتيجية والتخطيط، وإدارة التغيير والتواصل، ومشروع جاهزية اليوم الأول، ومشروع MOH2.0، ومشروع RHD2.0، والصحة الإلكترونية، والقوى العاملة، ومركز التأمين الصحي الوطني، ودور شركة الصحة القابضة، ومبادرة نموذج الرعاية الصحية، وبرنامج مشاركة القطاع الخاص.
وكذلك دور المركز الوطني للتخصيص، وسعيه الحثيث والمشكور لتحقيق توحيد جهود الشركات مع القطاع الخاص بين مختلف القطاعات الحكومية.
ويأتي ذلك في إطار المسؤوليات المناطة بالمجلس الصحي السعودي من أجل تطوير القطاع الصحي، بما يتوافق مع رؤية الوطن الطموحة 2030؛ بغية رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة والمواطنين والمقيمين في المملكة.