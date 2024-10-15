مناطق
اليوم.. "التعليم" تعقد لقاءً لتقييم الأداء الوظيفي لمنسوبي ومنسوبات "تعليم الطائف"
"الغامدي" يشدد على أهمية وجود الفئات المستهدفة مؤكدًا أن حضورهم إلزامي
تنفذ وكالة الموارد البشرية بوزارة التعليم لقاءً تعريفيًا بتقييم الأداء الوظيفي لدورة أداء 2024 ويستهدف الإدارة العامة للتعليم في الطائف ومنسوبيها؛ مدير التعليم والمساعدين ومديري مكاتب التعليم والمدارس ومديري الموارد البشرية، اليوم الأربعاء من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 10:15 صباحًا.
وستكون محاور اللقاء جلسة مراجعة الأداء الوظيفي، تقييم الأداء الوظيفي، آلية تطبيق التوزيع الطبيعي؛ نظرًا لتطبيق إدارة الأداء الوظيفي للموظفين من شاغلي الوظائف الإدارية "مراتب 1 -15”بند الأجور، المستخدمين.
وشدد المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي على أهمية حضور الفئات المستهدفة حيث إن حضورهم إلزامي؛ وسيتم حصر سائر المستهدفين للحضور بعد نهاية اللقاء، علمًا بأن الرابط سيصل المستهدفين عبر رسائل الواتساب والمدارس عن طريق مكاتب التعليم.