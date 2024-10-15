اليوم.. "التعليم" تعقد لقاءً لتقييم الأداء الوظيفي لمنسوبي ومنسوبات "تعليم الطائف"

وشدد المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي على أهمية حضور الفئات المستهدفة حيث إن حضورهم إلزامي؛ وسيتم حصر سائر المستهدفين للحضور بعد نهاية اللقاء، علمًا بأن الرابط سيصل المستهدفين عبر رسائل الواتساب والمدارس عن طريق مكاتب التعليم.