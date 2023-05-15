انطلاق جائزة أمير حائل للتميز البيئي.. 5 يونيو المقبل

وأيضًا انقراض بعض الكائنات، وما ينتج عن ذلك من الإضرار بالسلسلة الغذائية التي تعتمد على حياة وصحة ورفاهية المواطن؛ إذ يتوقع بإذن الله، أن يكون للجائزة دور مهم في التقليل من الأضرار البيئية مستقبلًا.