انطلاق جائزة أمير حائل للتميز البيئي.. 5 يونيو المقبل

تنطلق جائزة أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود للتميز البيئي، الاثنين الموافق 5 يونيو المقبل، والتي تعد الحدث الأهم لتشجيع وتأصيل الممارسات البيئية السليمة بالمنطقة.
وتشتمل الجائزة في دورتها هذا العام على خمسة مسارات: مسار الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، مسار الأفراد، الجمعيات والروابط الخضراء، مسار الإنتاج العلمي، مسار المحافظات والمراكز والقرى.
ودعت الجائزة، الراغبين بالمشاركة في أحد مسارات الجائزة التسجيل عبر الرابط التالي https://2u.pw/KHtlIv.
يُذكر أن جائزة أمير حائل للتميز البيئي، جائزة سنوية للتميز البيئي؛ لتشجيع وتأصيل الممارسات البيئية السليمة وتحفيز المجتمع المحلي والإدارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد؛ للاهتمام بمفهوم البيئة المستدامة، والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات الناجحة في المجال البيئية.
وتمثل الجائزة إحدى الدعائم الهامة في تشجيع العمل البيئي ونشر الوعي وحافزًا نحو تأمين مستقبل أبنائنا والحفاظ على مواردنا الطبيعية، ولتعاظم الأضرار التي لحقت بالبيئة وما نعانيه من تآكل طبقة الأوزون والتغيرات المناخية وتلوث التربة ومصادر المياه.
وأيضًا انقراض بعض الكائنات، وما ينتج عن ذلك من الإضرار بالسلسلة الغذائية التي تعتمد على حياة وصحة ورفاهية المواطن؛ إذ يتوقع بإذن الله، أن يكون للجائزة دور مهم في التقليل من الأضرار البيئية مستقبلًا.