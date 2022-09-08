عمال نظافة يعيدون محفظة مواطن بها ألفا ريال في عفيف.. والبلدية تكرمهم

أعادت أمانة عمال نظافة آسيويين في بلدية عفيف، محفظة مواطن تحتوي على مبلغ مالي ووثائق رسمية، بعد أن عثروا عليها في الشارع أثناء قيامهم بعملهم الروتيني.
وعثر عمال النظافة على المحفظة التي تحتوي على مبلغ 2000 ريال وهوية وطنية ووثائق رسمية أخرى، كان صاحبها قد نسيها على مركبته المتوقفة في الشارع.
وبعد ذلك، بدأ أحد عمال النظافة في البحث عن صاحبها في المنازل المجاورة حتى سلّمها له، ليقوم المواطن بدوره بشكرهم، ثم إيصال رسالة الشكر لجهة عملهم؛ تقديرًا لأمانتهم.
بدوره، كرّم رئيس بلدية محافظة عفيف حسين السبيعي، عمال النظافة، اليوم؛ لأمانتهم وإرجاع المحفظة لصاحبها، وقدّم لهم الشكر على ذلك، بحضور مدير الموارد البشرية ورئيس قسم النظافة.