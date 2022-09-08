عمال نظافة يعيدون محفظة مواطن بها ألفا ريال في عفيف.. والبلدية تكرمهم

وبعد ذلك، بدأ أحد عمال النظافة في البحث عن صاحبها في المنازل المجاورة حتى سلّمها له، ليقوم المواطن بدوره بشكرهم، ثم إيصال رسالة الشكر لجهة عملهم؛ تقديرًا لأمانتهم.