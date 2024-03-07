جامعة أم القرى تستضيف مُلتقى "الإدارة والجودة في المختبرات الطبية"

وتضمّن الملتقى معرضًا للخدمات الطبيَّة المقدمة من الشركات المتخصصة؛ منها: شركة سمير، شركة أورثو، شركة روش، شركة ميدي سيرف، مختبر وتين القلب، شركة ستاجو، شركة سيسمكس. ومن جامعة أم القرى: معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية، كلية العلوم الطبية التطبيقية.