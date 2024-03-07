جامعة أم القرى تستضيف مُلتقى "الإدارة والجودة في المختبرات الطبية"

استضافت جامعةُ أم القرى مُلتقى "الإدارة والجودة في المختبرات الطبية"، والذي ينظّمه مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، على مدار يومي الأربعاء والخميس.
جاء ذلك بمشاركة نخبة من الأطباء والأكاديميِّين والمتخصِّصين من داخل الجامعة وخارجها.
وقال وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية "د. عامر الزائدي": إن توطيد الشراكات التعاونية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، من الأهداف المهمة التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها والتوسّع في مجالاتها لتشمل كل التخصصات المهنية.
وأضاف "الزائدي": أنّ ذلك ضمن مستهدفات خطتها الاستراتيجية 2027، في تطوير المخرجات الأكاديمية أثناء المسيرة التعليمية للطلبة، إضافة إلى تأهيل الخريجين، بما يعزّز مساهمتهم الفاعلة في بيئة العمل.
ولفت مدير إدارة المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك فيصل "د. فائز باحويرث"، إلى أن ملتقى الإدارة والجودة في المختبرات الطبية يُعدُّ أحد مخرجات الشراكات المهنية التي يعكف المستشفى على تنفيذها، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية؛ لتجويد خدمات المختبرات الطبية.
وثمّن جهود الجهات المشاركة في الملتقى ودورها في تعزيز ثقافة التطوير المستمرّ وتحقيق الجودة بأعلى مستوياتها.
وناقش متحدِّثو الملتقى التخطيطَ الاستراتيجي في المختبرات الطبية، وأُسس القيادة، وبناء فريق العمل بالمنظمات الصحيَّة، وتسليط الضوء على استراتيجية كايزن، ومعايير الجودة المستدامة في المختبرات الطبية، علاوة على ضبط الجودة النوعية في المختبرات الطبية.
كما تطرّق الملتقى في محاوره لدور الجودة، واكتشاف الأخطاء في المختبرات الطبيَّة، وكيفية تطوير مهارات الموظفين.
إضافة إلى تسليط الضوء على مستوى الجودة وتطوير المخرجات الفنية والإدارية في المختبرات الطبية وأقسامها.
وتضمّن الملتقى معرضًا للخدمات الطبيَّة المقدمة من الشركات المتخصصة؛ منها: شركة سمير، شركة أورثو، شركة روش، شركة ميدي سيرف، مختبر وتين القلب، شركة ستاجو، شركة سيسمكس. ومن جامعة أم القرى: معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية، كلية العلوم الطبية التطبيقية.