"قصص وعبر".. برنامج دعوي تثقيفي لـ "إسلامية نجران" و"بصائر"

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات (بصائر)، اليوم الخميس برنامج "قصص وعبر 2"؛ والذي يحكي "قصة ابن مسعود مع ابن الحلق"، ويقدمها الشيخ علي آل بخيت في جامع مصعب بن عمير بعد صلاة المغرب، إلى جانب محاضرة يوم الخامس والعشرين من ربيع الآخر بجامع نورة الدغيثر بعد صلاة المغرب عن ذات القصة.