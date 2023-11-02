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"قصص وعبر".. برنامج دعوي تثقيفي لـ "إسلامية نجران" و"بصائر"
يستهدف رفع الوعي المجتمعي والاعتبار من قصص الأنبياء والصحابة
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات (بصائر)، اليوم الخميس برنامج "قصص وعبر 2"؛ والذي يحكي "قصة ابن مسعود مع ابن الحلق"، ويقدمها الشيخ علي آل بخيت في جامع مصعب بن عمير بعد صلاة المغرب، إلى جانب محاضرة يوم الخامس والعشرين من ربيع الآخر بجامع نورة الدغيثر بعد صلاة المغرب عن ذات القصة.
وتأتي هذه البرامج والمناشط تنفيذاً لتوجيهات الوزارة، في تكثيف البرامج الدعوية والدروس العلمية؛ التي تُسهم في رفع الوعي لدى المجتمع، وللاتعاظ والاعتبار من قصص الأنبياء والصحابة.