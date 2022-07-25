"بيئة مكة" تُكرِّم أعضاء اللجنة التنفيذية والعاملين المشاركين في موسم حج هذا العام

كرَّم المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، اليوم أعضاء لجنة الحج التنفيذية والعاملين المشاركين في موسم حج هذا العام من الإدارات المشاركة في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة. وجرى ذلك بحضور أعضاء لجنة الحج التنفيذية في الفرع ومديري الإدارات.
وأكَّد "الغامدي" في كلمة ألقاها بمقر الفرع بجدة خلال حفل التكريم برقية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية؛ إذ قدَّم الشكر على الجهود المبذولة من الفرع لخدمة ضيوف الرحمن.
وقال "الغامدي" للعاملين: معكم تمكَّنا من تحقيق الكثير من النجاحات، وتخطِّي العديد من العقبات.. وقد تابعنا الجهود الكبيرة التي بذلها الجميع، وما وُفِّقنا إليه من أعمال في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة من خدمة حجاج بيته العتيق، وسرَّنا ما لمسناه من حرص وتفانٍ من الجميع في نيل شرف خدمة الحجاج من خلال تلك الأعمال.
وأكد أن الوزارة حرصت هذا العام على تعزيز الإشراف والكفاءة التشغيلية للمسالخ؛ وذلك خدمة لضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين لتلبية احتياجاتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وطوال موسم الحج؛ الأمر الذي ساهم في نجاح خطة أعمال الفرع لموسم الحج.
وتابع: هذا الإنجاز جاء بتعاون وتكاتف جميع الجهات المشاركة في تنفيذ خطة الوزارة لعمل المسالخ من اللجان الإدارية والفنية والتقنية المشاركة. واستعرض التقرير النهائي لموسم الحج موجهًا للجميع جزيل الشكر والتقدير والامتنان على جهودهم الفاعلة، مقدمًا شكره على إنجاح هذه الخطط، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.
من جهته، أشار رئيس اللجنة التنفيذية في الفرع، الدكتور غالب الصاعدي، إلى أهمية تحمُّل الموظفين مسؤوليتهم تجاه إدارتهم بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، والنهوض بها، وتبنِّي نهج عملي لتطوير أعمال الإدارة.. كما حثَّ الموظفين على بذل مستوى أعلى من الجهود لتحقيق أهداف الفرع، والسعي لنجاح مواسم الحج القادمة بعون الله وتوفيقه، وتقديم خدمات تليق بضيوف الرحمن.
وسلَّم "الغامدي" المشاركين بموسم الحج دروع التكريم وشهادات الشكر والتقدير. وأعرب الموظفون المكرَّمون عن شكرهم وتقديرهم على هذا التكريم القيِّم.