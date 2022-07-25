"بيئة مكة" تُكرِّم أعضاء اللجنة التنفيذية والعاملين المشاركين في موسم حج هذا العام

وقال "الغامدي" للعاملين: معكم تمكَّنا من تحقيق الكثير من النجاحات، وتخطِّي العديد من العقبات.. وقد تابعنا الجهود الكبيرة التي بذلها الجميع، وما وُفِّقنا إليه من أعمال في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة من خدمة حجاج بيته العتيق، وسرَّنا ما لمسناه من حرص وتفانٍ من الجميع في نيل شرف خدمة الحجاج من خلال تلك الأعمال.