جمعية مكافحة السرطان تُطلق حملة "يا طيب خيرك" خلال شهر رمضان المبارك

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان حملتها السنوية مع بداية شهر رمضان تحت شعار "يا طيب خيرك"، التي تهدف لدعم مرضى السرطان، والتعريف بالمبادرات الاجتماعية المساندة التي تقدَّم للمرضى، وتعزيز الموارد المالية واستدامتها.
وتتيح حملة "يا طيب خيرك" الفرصة لأفراد المجتمع للمساهمة بإنقاذ حياة مرضى السرطان، وتوفير رحلة علاج ميسَّرة للمرضى، من خلال تبرعهم عبر المتجر الإلكتروني، الذي يمكنهم من خلاله الاطلاع على المبادرات كافة، منها مبادرة إسكان التي تقدِّم السكن للمرضى بجانب مراكز العلاج، ومبادرة داعم التي تُعنى بتقديم المساعدات المالية المقطوعة للمرضى، ومبادرة ناقل التي توفر خدمة النقل داخل مدينة الرياض، ومبادرة مساند التي تُعنى بصرف إعاشة فورية للمرضى؛ لمساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة، إضافة للتبرع عبر إرسال SMS فارغة إلى الرقم (5070)، وللتبرع بـ 12 ريالاً شهريًّا يُرسَل رقم 1.
كما تتضمن الحملة إقامة عدد من البرامج والفعاليات؛ وذلك لمشاركة المرضى في المناسبات الدينية والمجتمعية، وتسليط الضوء على أبرز مبادرات وخدمات الجمعية التي تصب في راحة مريض السرطان. كما تشمل الحملة رفع مستوى الوعي حول مرض السرطان نظرًا لمدى أهمية الجانب التثقيفي والتوعوي.
وتدرك الجمعية أهمية الجانب الإعلامي، والحملات التوعوية والتثقيفية والمعارض، التي تساهم في زيادة مستوى الوعي حول المرض، إضافة لتفعيل الأيام العالمية، كاليوم العالمي للسرطان، واليوم العالمي لسرطان الرئة والبروستاتا.. وغيرهما من الأيام العالمية المختصة بمرض السرطان.
يُذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم عددًا من المبادرات الاجتماعية، منها مبادرات: داعم، ناقل، إسكان، مساند، نيسر، مشوار، يسر وحياة للدعم النفسي، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للمساهمة بعلاج مرضى السرطان عن طريق التبرع لهذه المبادرات الموجودة على المتجر الإلكتروني عبر http://store.saudicancer.sa