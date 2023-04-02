جمعية مكافحة السرطان تُطلق حملة "يا طيب خيرك" خلال شهر رمضان المبارك

وتتيح حملة "يا طيب خيرك" الفرصة لأفراد المجتمع للمساهمة بإنقاذ حياة مرضى السرطان، وتوفير رحلة علاج ميسَّرة للمرضى، من خلال تبرعهم عبر المتجر الإلكتروني، الذي يمكنهم من خلاله الاطلاع على المبادرات كافة، منها مبادرة إسكان التي تقدِّم السكن للمرضى بجانب مراكز العلاج، ومبادرة داعم التي تُعنى بتقديم المساعدات المالية المقطوعة للمرضى، ومبادرة ناقل التي توفر خدمة النقل داخل مدينة الرياض، ومبادرة مساند التي تُعنى بصرف إعاشة فورية للمرضى؛ لمساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة، إضافة للتبرع عبر إرسال SMS فارغة إلى الرقم (5070)، وللتبرع بـ 12 ريالاً شهريًّا يُرسَل رقم 1.