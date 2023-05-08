انطلاق فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر السعودي بالباحة

انطلقت فعاليات "اليوم العالمي للهلال الأحمر السعودي"، اليوم الاثنين، تحت عنوان "شكرًا من القلب"، بمقر ديوان إمارة الباحة، تحت رعاية أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.
جاء ذلك بحضور وكيل إمارة الباحة للشؤون الأمنية محمد بن مانع الدوسري، ومدير عام الهلال الأحمر بالمنطقة الدكتور ثامر إسماعيل يتيم.
وقال الدكتور ثامر إسماعيل يتيم: إن انطلاق فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر، يوافق 8 مايو من كل عام، بعنوان "شكرًا من القلب"، لمنسوبي الهيئة والمتطوعين والمتطوعات والعاملين بالمجال الإنساني، داخل وخارج المملكة؛ حيث ستتضمن الفعاليات تنظيم عدد من الأركان التوعوية والتثقيفية، يصاحبها معرض توعوي بهذه المناسبة.
وأضاف الدكتور "يتيم"، أن المشاركة في هذه المناسبة، تهدف إلى نشر الوعي والتثقيف الإسعافي لدى أفراد المجتمع، استشعارًا بدور هيئة الهلال الأحمر السعودي وأعمالها بالمجال الإسعافي والتوعوي والتطوعي والمجال الإنساني.
كما تحرص هيئة الهلال الأحمر السعودي، على نشر الثقافة الإسعافية من خلال اكتساب أفراد المجتمع مهارات الإسعافات الأولية لأهميتها في تعزيز الاستجابة.
ودعا عام الهلال الأحمر بالمنطقة، الجميع إلى التسجيل في البرنامج التدريبي "سفير الحياة" للإسعافات الأولية عن طريق منصة "متأهب"؛ للاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة للمجتمع، مع الاستفادة من التقنية عند وجود أي حالة إسعافية بالاتصال على 997 أو تطبيقات "أسعفني" أو "توكلنا"، عبر الأجهزة الذكية وإمكانية جميع أفراد المجتمع من التسجيل بالتطوع من خلال منصة التطوع بالهلال الأحمر.
كما عبّر الدكتور ثامر يتيم، عن شكره الجزيل للأمير حسام بن سعود، على رعايته الدائمة لجميع برامج وفعاليات الهلال الأحمر بالمنطقة، واعدًا بتقديم كل ما يساهم في الحفاظ على سلامة المجتمع.