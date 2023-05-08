انطلاق فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر السعودي بالباحة

ودعا عام الهلال الأحمر بالمنطقة، الجميع إلى التسجيل في البرنامج التدريبي "سفير الحياة" للإسعافات الأولية عن طريق منصة "متأهب"؛ للاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة للمجتمع، مع الاستفادة من التقنية عند وجود أي حالة إسعافية بالاتصال على 997 أو تطبيقات "أسعفني" أو "توكلنا"، عبر الأجهزة الذكية وإمكانية جميع أفراد المجتمع من التسجيل بالتطوع من خلال منصة التطوع بالهلال الأحمر.