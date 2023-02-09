أبناء "عوض الغامدي" يشكرون "سلطان بن سلمان" على التعزية في وفاة والدهم

كما تقدموا بالشكر للوزراء والمشايخ وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وكل من تفضل حضوريًا أو هاتفيًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتقديم العزاء والمواساة في وفاة والدهم رحمه الله، داعين الله ألا يريهم مكروهًا في عزيز لديهم وأن يتغمد فقيدهم وموتى المسلمين أجمعين بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.