أبناء "عوض الغامدي" يشكرون "سلطان بن سلمان" على التعزية في وفاة والدهم

رفع حرم وأبناء الفقيد "عوض بن عبدالله بن أحمد المارق الغامدي " أمين عام جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، الشكر والتقدير للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة .
كما تقدموا بالشكر للوزراء والمشايخ وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وكل من تفضل حضوريًا أو هاتفيًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتقديم العزاء والمواساة في وفاة والدهم رحمه الله، داعين الله ألا يريهم مكروهًا في عزيز لديهم وأن يتغمد فقيدهم وموتى المسلمين أجمعين بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
وتوفي الفقيد الغامدي الخميس الماضي بعد معاناة مع المرض. وصلي عليه يوم الجمعة في جامع والدة الأمير بندر بن عبدالعزيز بشمال الرياض، وووري جثمانه في مقبرة شمال الرياض.
ويعد "الغامدي"، أحد أركان العمل الخيري في المملكة، حيث ظل على مدى 40 عامًا يقدم خدماته للجمعية والأطفال من ذوي الإعاقة.