أمير المنطقة الشرقية يفتتح معرض "صنعتي 2023م"

افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، معرض "صنعتي 2023م"، الذي تنظمه غرفة الشرقية في نسخته السادسة، بمعارض الظهران إكسبو، وبمشاركة نحو 300 من الأسر المنتجة وأصحاب الحرف والأعمال اليدوية، و25 جمعية أهلية وخمس جهات حكومية.
وثمّن أمير المنطقة الشرقية، تمكين الأسر المنتجة وإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في هذا المعرض، مؤكدًا دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لكل الإبداعات والمواهب من أبناء وبنات الوطن، وخاصة المواهب التي لها قيمة مضافة.
ويهدف المعرض الذي يستمر حتى السبت 2 سبتمبر، إلى تطوير وتأهيل الأسر المنتجة وأصحاب الحرف والأعمال اليدوية ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتعريف الجمهور بهم، وتشجيعهم وتحفيزهم على تأسيس مشروعاتهم الخاصة.
وكرّم رعاة "صنعتي 2023م" والداعمين للمعرض من الجهات الحكومية والخاصة.
كما تسلّم أمير الشرقية درعًا يحمل هوية المعرض في نسخته السادسة، واستمع خلال جولته إلى شرح من رئيس الغرفة بدر بن سليمان الرزيزاء، حول المعرض وأجنحته وأهدافه الرامية إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر بين أوساط الأسر المنتجة وأصحاب الحرف والأعمال اليدوية.
وتجوّل الأمير سعود بن نايف، برفقة رئيس الغرفة وأعضاء مجلس إدارتها في أجنحة المعرض، وحرص على زيارة كل الأركان والاستماع إلى أصحابها، مبديًا إعجابه وامتنانه بالمعرض وسعادته بما يقدمه المشاركون من معروضات.
وقال "الرزيزاء": إن معرض العام، يأتي ضمن مُستهدفات الغرفة الداعمة لرؤية 2030م؛ حيث تنويع القاعدة الاقتصادية، وفقًا لخطة استراتيجية شاملة لكل القطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها قطاع الأسر المنتجة وأصحاب الأعمال الحرفية واليدوية؛ بما يُحققه ذلك القطاع من قيمة اقتصادية واجتماعية.
وأشار إلى أن المعرض يعمل على تأهيل المشاركين والمساهمة في تحويلهم إلى كيانات ذات قيمة مُضافة لاقتصاد المنطقة، إضافة لتنميتهم وتطويرهم ليكون لهم مصدر دخل مستدام.
وأوضح "الرزيزاء" إن هذه النسخة من المعرض، تستهدف أكثر من 300 أسرة منتجة؛ لزيادة مساهمتها في تطوير نشاطها وتسويق منتجاتها؛ حيث تم تخصيص الأجنحة للأسر وأصحاب الحرف والأعمال اليدوية مجانًا.
ولفت إلى أنه تم اختيار المشاركين وفقًا لمجموعة من المعايير، وإنه سبق المعرض سلسلة من الدورات والبرامج التدريبية التطويرية، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لجميع المشاركين.
وأوضح "الرزيزاء" أنه جرى إتاحة دليل مطبوع وإلكتروني للزوار يتضمن أسماء كل الأسر وأصحاب الحرف والأعمال اليدوية المشاركة، إضافة إلى منتجاتهم والتعريف بها، وأيضًا عناوينهم لتيسير عملية الاتصال بهم فيما بعد، وهو ما يؤدي إلى فتح باب لاستمرار تسويق منتجات الأسر المشاركة ومنتجاتها طوال العام، إذ يُسهل على الجمهور بعد انتهاء المعرض أن يتواصلوا مع المشاركين.
وأعرب عن أمله في نجاح معرض العام ويحقق الهدف المرجو منه نحو مشاركة فعالة من قبل المشاركين، داعيًا أهالي المنطقة الشرقية وزوارها إلى زيارة المعرض والتعرف على إبداعات المشاركين.
ويُشارك في المعرض 25 جمعية أهلية وخمس جهات حكومية وهي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ومجلس الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، وبنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة، وفرع هيئة التـراث بالشرقية، والجمعية العربية السعودية للفنون بالدمام.