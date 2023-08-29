أمير المنطقة الشرقية يفتتح معرض "صنعتي 2023م"

وأوضح "الرزيزاء" أنه جرى إتاحة دليل مطبوع وإلكتروني للزوار يتضمن أسماء كل الأسر وأصحاب الحرف والأعمال اليدوية المشاركة، إضافة إلى منتجاتهم والتعريف بها، وأيضًا عناوينهم لتيسير عملية الاتصال بهم فيما بعد، وهو ما يؤدي إلى فتح باب لاستمرار تسويق منتجات الأسر المشاركة ومنتجاتها طوال العام، إذ يُسهل على الجمهور بعد انتهاء المعرض أن يتواصلوا مع المشاركين.