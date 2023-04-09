جدة.. "سعود بن عبدالله" يُدشِّن كسوةَ العيد لمستفيدي جمعية نماء الأهلية

دشَّن محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، بمقر المحافظة اليوم، مشروع كسوة العيد لمستفيدي جمعية نماء الأهلية، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، ورئيس مجلس إدارة جمعية نماء الأهلية، منصور صبري، ومدير عام الجمعية فيصل الحميد.
وأشاد الأمير سعود بن عبدالله بالجهود التي تبذلها الجمعية لخدمة المستفيدين في المحافظة، متمنيًا لهم التوفيق.
ويستفيد من مشروع "كسوة العيد" أكثر من 79 ألف مستفيد من الأسر المحتاجة، وأكثر من 2600 يتيم ضمن الفئات الأكثر احتياجًا في محافظة جدة، ويهدف إلى توفير الكساء للأسر المحتاجة والأيتام، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الجمعية على مدار العام؛ التي تتمثَّل في الإطعام والمسكن والتدريب والتأهيل.