جدة.. "سعود بن عبدالله" يُدشِّن كسوةَ العيد لمستفيدي جمعية نماء الأهلية

ويستفيد من مشروع "كسوة العيد" أكثر من 79 ألف مستفيد من الأسر المحتاجة، وأكثر من 2600 يتيم ضمن الفئات الأكثر احتياجًا في محافظة جدة، ويهدف إلى توفير الكساء للأسر المحتاجة والأيتام، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الجمعية على مدار العام؛ التي تتمثَّل في الإطعام والمسكن والتدريب والتأهيل.