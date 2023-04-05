"وقاء مكة" يُنظِّم ورشة عن "الحمى القلاعية" وأخطارها على الثروة الحيوانية

نظَّم اليوم الأربعاء المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة ورشة عمل بعنوان "الوقاية من مخاطر مرض الحمى القلاعية"، استهدفت العاملين والمهتمين بالثروة الحيوانية، ومُربي الماشية.
وصرح المدير العام للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، بأن الورشة التي نظمتها إدارة التوعية والتثقيف للصحة الحيوانية بالمركز تهدف إلى إطلاع مُربي المواشي على أهمية المرض، وطرق انتقاله والوقاية منه ومكافحته، وطرق الإبلاغ عند الاشتباه بوجود أعراض مرضية للمرض.
وتضمنت ورشة العمل 3 محاور، الأول التعريف بالمرض، والمحور الثاني أعراض المرض، بينما تناول المحور الثالث طرق الوقاية والمكافحة وآليات الإبلاغ.
وأوضح "الصاعدي" أن الورشة تأتي ضمن خطط المركز التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الحيوي، وتعزيز مناعة المواشي ووقايتها من الأمراض، ومنع انتشارها من خلال التحصين باللقاح المعتمد بالسعودية؛ ما يساعد على تنمية الثروة الحيوانية واستدامتها؛ لدعم منظومة الأمن الغذائي.
ودعا "الصاعدي" مُربي المواشي والمهتمين بالثروة الحيوانية لضرورة التقيد بالتحصينات الوقائية ضد الأمراض الوبائية والمعدية، وفق البرنامج الوطني للتحصين المعتمد من مركز وقاء، في مواعيدها المحددة.