"وقاء مكة" يُنظِّم ورشة عن "الحمى القلاعية" وأخطارها على الثروة الحيوانية

وصرح المدير العام للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، بأن الورشة التي نظمتها إدارة التوعية والتثقيف للصحة الحيوانية بالمركز تهدف إلى إطلاع مُربي المواشي على أهمية المرض، وطرق انتقاله والوقاية منه ومكافحته، وطرق الإبلاغ عند الاشتباه بوجود أعراض مرضية للمرض.