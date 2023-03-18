"الغرفة التجارية" تشهد توقيع أكبر مشروعات الإيواء في الطائف

وتابع: لا يزال الطلب على الفنادق وقطاع الإيواء بشكل عام، أكثر من العرض، وتحتاج الطائف للمزيد من هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاقية ضم المشروع الأحدث من نوعه في القطاع السكني، وقطاع الإيواء، ويضم أول بنك خليجي، والذي يساهم بدوره في دعم الحركة التجارية بالطائف.