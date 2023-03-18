"الغرفة التجارية" تشهد توقيع أكبر مشروعات الإيواء في الطائف

استضافت الغرفة التجارية بالطائف، توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر وأحدث مشروعات الإيواء بالمحافظة، برعاية رئيس الغرفة غازي القثامي، وحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال بالطائف.
وشهد التوقيع ملاك المبنى وشركة الفنادق المشغلة ومسوق الاتفاقية فهد المالكي.
وقال نائب أمين عام الغرفة عتيق الثقفي، خلال كلمة ألقاها في حفل توقيع الاتفاقية: إن غرفة الطائف، حريصة كل الحرص على رعاية واستضافة مثل هذه الاتفاقيات، التي تساهم في تنمية المحافظة، من خلال مثل هذه المشروعات النوعية.
وأكد دعم الغرفة ورعايتها لكل ما يخدم الطائف، مشيرًا إلى أنها دائمًا ما تكون على مسافة قريبة من رجال وسيدات الأعمال وداعمة ومحفزة لهم.
من جهته أكد مسوق الاتفاقية فهد المالكي، الحرص على استقطاب هذه المشروعات في الطائف، لاسيما فيما يخص القطاع السكني والسياحي، كون الطائف مصيفًا سنويًا يشهد عددًا كبيرًا من الزوار والمصطافين في كل عام.
وتابع: لا يزال الطلب على الفنادق وقطاع الإيواء بشكل عام، أكثر من العرض، وتحتاج الطائف للمزيد من هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاقية ضم المشروع الأحدث من نوعه في القطاع السكني، وقطاع الإيواء، ويضم أول بنك خليجي، والذي يساهم بدوره في دعم الحركة التجارية بالطائف.