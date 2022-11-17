محافظ الليث يدشن بطولة الحمام الزاجل

وأضاف: المحافظة تمتازُ بتاريخٍ كبيرٍ لهذه الرياضة وأصّبحت مقصدًا للكثير من هواة الصقور، وتوسّيع نطاق ممارسيّها بما يخدُم مسّاعي تطور الرياضة نحو آفاق واسعة، نظير ارتباط الصقر بتاريخنا، وتراثنا، وثقافتنا، بالإضافة لما تُمثله محافظة الليث بوصفها مرّكزًا مُهمًا لممارسّة هواية الصّقارة.