محافظ الليث يدشن بطولة الحمام الزاجل

دشّن محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني بطولة المحافظة للحمام الزاجل 2022م، بحضور رئيس النادي عبدالله البصراوي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبدالله الثعلبي، ونائبه عبدالله البركاتي وعدد من أعضاء اللجنة الصّقاريِّن، والتي يُنظمها نادي الليث الرياضي.
وقال "الزهراني": هذه الفعاليات تُسهم في اسّتقطـاب الصّقارين، ومن المهم دعمها وتعزيّزها للمحافظة على المُوروث الثّقافي لهذه الرِّياضة العرّبية الأصيّلة.
وأضاف: المحافظة تمتازُ بتاريخٍ كبيرٍ لهذه الرياضة وأصّبحت مقصدًا للكثير من هواة الصقور، وتوسّيع نطاق ممارسيّها بما يخدُم مسّاعي تطور الرياضة نحو آفاق واسعة، نظير ارتباط الصقر بتاريخنا، وتراثنا، وثقافتنا، بالإضافة لما تُمثله محافظة الليث بوصفها مرّكزًا مُهمًا لممارسّة هواية الصّقارة.
وأشاد بالدعم والاهتمام الذي تلقاه هذه الرياضة من قبل القيادة وسّعيها للحفاظ على الموروث الثّقافي والحضاريِّ للمملكة، ودعمه ضمنّ خُططها في رؤية 2030، وتعزيّز ريادتها في الأنشّطة الثّقافية والحضاريّة.
واسّتمع محافظ الليث خلال اللقاء لشرحٍ موجزٍ من رئيس اللجنة المنظمة عن مراحل البطولة، والتي ستنطلق في 18/12/2022م حتى 2022/1/18م، مُبينًا أنها سُتقام على مرحلتين "شوط تأهيليّ وشوط نهائيّ".
من جانبه، أعرب "البصراوي" عن شُّكره للمحافظ، واهتمامه ومتابعته الدّائمة لتنّفيذ جميع البرّامج والفعاليات التي تهتمُ بالشّباب والفتيات، وتلّبية احتياجاتهم، والحرّص على اسّتقطابهم وإشّغال وقت فراغهم بما يعُود عليهم بالنّفع والفائدة.