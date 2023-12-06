جامعة الملك خالد تستعرض ابتكارات طلابها في "يوم المهندس 23"

من جانبه، أوضح عميد كلية الهندسة الدكتور سعيد القاضي، أن المعرض يأتي في سياق إبراز دور طلبة كلية الهندسة؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية جامعة الملك خالد 2030، من خلال تعزيز البحث والابتكار الملائم لاحتياجات سوق العمل، والمساهم في بناء الاقتصاد المعرفي الوطني وخدمة المجتمع.