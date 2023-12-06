جامعة الملك خالد تستعرض ابتكارات طلابها في "يوم المهندس 23"

شهد وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني، نيابةً عن رئيس الجامعة، صباح اليوم الأربعاء، معرض "يوم المهندس 23"، الذي نظمته كلية الهندسة، بالمدينة الجامعية بالفرعاء.
جاء ذلك بحضور الأمين العام للغرفة التجارية بأبها الدكتور رياض بن أحمد آل عقران.
وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني، خلال اللقاء، أهمية هذا اليوم لاستعراض ما حققته الجامعة من مشروعات متميزة على مستوى الكلية.
ولفت إلى أهمية البحث العلمي في الجامعات؛ والذي يعد ركيزة أساسية للخطة الاستراتيجية لجامعة الملك خالد، وتطمح من خلالها إلى تعزيز البحث والابتكار، لتلبية الاحتياجات المجتمعية واقتصاديات المستقبل.
كما اطلع خلال جولته في المعرض على مجموعة من المشروعات الطلابية والمشاركات الفائزة في معارض ومسابقات الهاكاثون، إلى جانب المساهمات البحثية في المجالات الهندسية.
من جانبه، أوضح عميد كلية الهندسة الدكتور سعيد القاضي، أن المعرض يأتي في سياق إبراز دور طلبة كلية الهندسة؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية جامعة الملك خالد 2030، من خلال تعزيز البحث والابتكار الملائم لاحتياجات سوق العمل، والمساهم في بناء الاقتصاد المعرفي الوطني وخدمة المجتمع.
كما يهدف إلى تتويج خريجي وخريجات كليتي الهندسة والعمارة والتخطيط، وإبراز مخرجات طلابهما من خلال تقديم مشروعات التخرج، وعدد من الابتكارات، والأوراق العلمية.
وفي ختام المعرض، كرّم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، المشروعات المتميزة على مستوى الكلية، والفائزين والمشاركين في معارض ومسابقات الهاكاثون، إلى جانب الغرفة التجارية شريك النجاح في المعرض.
وقدّم الأمين العام للغرفة التجارية بأبها الدكتور رياض آل عقران، هدية تذكارية للجامعة، بهذه المناسبة.