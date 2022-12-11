"محافظ عنيزة" يرعى حفل إعلان الفائزين بجائزة "تمكين الأيتام"

رعى محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم يوم أمس، حفل إعلان الفائزين في جائزة "تمكين الأيتام" التي نظّمتها جمعية أبوة لرعاية الأيتام بعنيزة، وتُعنى بطرح برامج مختلفة لتنمية مهاراتهم من خلال منافسات ماراثونية لتمكينهم اجتماعيًّا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن علي الطريف، أن الجائزة التي دشنها أمير القصيم تُعنى بطرح برامج مختلفة تعزز من القيم والسلوك وتنمّي المهارات والقدرات للمشاركين من خلال ماراثونات تنافسية بينهم لتحقيق جملة من الأهداف؛ أبرزها خلق روح من الإبداع وصقل شخصيات المشاركين وتمكينهم اجتماعيًّا وتقوية أواصر العلم والمعرفة.
وأضاف "الطريف": تستجيب الجائزة لبرنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج الرؤية، في حين تمر الجائزة بأربع مراحل هي تسجيل الجمعيات والتي بلغت 22 جمعية ثم تسجيل الطلاب والذين بلغ عددهم 860 متسابقًا، والمرحلة الثالثة رفع السجلات، وأخيرًا الفرز وإعلان النتائج؛ بينما تبلغ مسارات المسابقة وهي ماراثون الابتكار والإبداع، وماراثون تعزيز القيم وماراثون القراءة.
وبارك محافظ عنيزة للفائزين بهذه الجائزة في نسختها الأولى والتي ستأتي بثمارها في القريب العاجل من خلال خلق كفاءات تساعد في تنمية الوطن؛ موجهًا جزيل شكره لجمعية "أبوة" على هذه الفكرة وعملها الحثيث على إطلاق المبادرات النوعية.