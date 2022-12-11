"محافظ عنيزة" يرعى حفل إعلان الفائزين بجائزة "تمكين الأيتام"

وأضاف "الطريف": تستجيب الجائزة لبرنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج الرؤية، في حين تمر الجائزة بأربع مراحل هي تسجيل الجمعيات والتي بلغت 22 جمعية ثم تسجيل الطلاب والذين بلغ عددهم 860 متسابقًا، والمرحلة الثالثة رفع السجلات، وأخيرًا الفرز وإعلان النتائج؛ بينما تبلغ مسارات المسابقة وهي ماراثون الابتكار والإبداع، وماراثون تعزيز القيم وماراثون القراءة.