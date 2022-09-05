أمير الباحة يرأس اجتماعًا لمناقشة مشاريع خدمات المياه بالمنطقة

رأس الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، اجتماعًا لمناقشة مشاريع إدارة خدمات المياه بالمنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم، بحضور المدير العام لإدارة خدمات المياه بمنطقة الباحة المهندس عبدالعزيز بن مطر الزهراني.
وفي بداية الاجتماع أكد أمير الباحة أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تهدف إلى مناقشة المشاريع، وقياس الجهود في ظل الدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي لم تألُ جهدًا في تسخير الإمكانات كافة لما يخدم المواطن والمقيم في عموم مناطق السعودية.
بعد ذلك اطلع والحضور على جدول أعمال الاجتماع، وجرى مناقشة المشاريع والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات، مع استعراض المشاريع المستقبلية في عموم المنطقة ومحافظاتها.
وأوضح المهندس الزهراني أنه يجري العمل حاليًا على تنفيذ مشاريع بأكثر من مليار ريال لتنفيذ شبكات مياه وصرف صحي وخزانات استراتيجية، إضافة إلى موافقة المقام السامي الكريم على الحزمة الأولى من مشاريع جديدة لشركة المياه الوطنية، وخُصص منها 1.9 مليار للمنطقة، سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، وستساهم -بإذن الله- في زيادة نِسَب التغطية للمياه والصرف الصحي، ورفع الضرر البيئي.
ووجَّه الأمير حسام بن سعود في ختام الاجتماع بمتابعة تنفيذ جميع المشاريع، والرفع بنتائجها أولاً بأول، متمنيًا للجميع التوفيق في أداء أعمالهم.
كما أعرب المهندس عبدالعزيز الزهراني -باسمه ونيابة عن جميع منسوبي إدارة خدمات المياه- عن شكره لأمير منطقة الباحة على متابعته واهتمامه، وتوجيهاته السديدة لكل ما من شأنه تقديم الخدمة المناسبة، مؤكدًا بذل الجهود كافة لخدمة المنطقة وأهلها.