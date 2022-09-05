أمير الباحة يرأس اجتماعًا لمناقشة مشاريع خدمات المياه بالمنطقة

وأوضح المهندس الزهراني أنه يجري العمل حاليًا على تنفيذ مشاريع بأكثر من مليار ريال لتنفيذ شبكات مياه وصرف صحي وخزانات استراتيجية، إضافة إلى موافقة المقام السامي الكريم على الحزمة الأولى من مشاريع جديدة لشركة المياه الوطنية، وخُصص منها 1.9 مليار للمنطقة، سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، وستساهم -بإذن الله- في زيادة نِسَب التغطية للمياه والصرف الصحي، ورفع الضرر البيئي.