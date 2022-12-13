أمانة الطائف تنفذ أكثر من 21 ألف جولة رقابية ميدانية

نفّذت فرق البلديات الفرعية بأمانة الطائف، مدعومة بالإدارات الإشرافية، أكثر من 21 ألف جولة رقابية ميدانية على مرافق الأغذية.
يأتي ذلك للتوعية ورصد الملاحظات وإنذار المخالفين وإغلاق المرافق المخالفة التي لم تتجاوب مع الجهود التصحيحية للفروع البلدية.
وعززت أمانة الطائف، ممثلةً في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، التزام المحالّ التجارية والمطاعم والمطابخ والمرافق ذات العلاقة بالمستهلك، بالاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية، خلال تنفيذ خطة رقابية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين وملاك الأنشطة، دعمًا لبرنامج الإصحاح البيئي.
وقالت أمانة الطائف: إن مؤشرات قياس الأداء رصدت انخفاض معدلات المخالفات للاشتراطات الصحية، خلال الجولات الرقابية الأخيرة.
كما رصدت انخفاض معدلات المخالفات المرصودة والبلاغات الواردة على هاتف العمليات البلدية (940) والمتعلقة بملاحظات وشكاوى على مرافق الأغذية.