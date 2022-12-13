أمانة الطائف تنفذ أكثر من 21 ألف جولة رقابية ميدانية

وعززت أمانة الطائف، ممثلةً في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، التزام المحالّ التجارية والمطاعم والمطابخ والمرافق ذات العلاقة بالمستهلك، بالاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية، خلال تنفيذ خطة رقابية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين وملاك الأنشطة، دعمًا لبرنامج الإصحاح البيئي.