محافظ حفر الباطن يشهد حفل ختام "الصحافة الرقمية والإعلام الجديد"

وأسهم البرنامج الذي نُفّذَ في ثلاثين يومًا بمعدل 60 ساعة تدريبية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تعزيز الوعي الإعلامي، وتمكين الإعلاميين المشاركين من التعامل مع المبادئ العامة للعمل الصحفي والتقنيات المستجدة لتطوير العمل الإعلامي، واستخدام آخر ما وصلت إليه التقنية الحديثة في الصحافة والإعلام.