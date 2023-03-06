محافظ حفر الباطن يشهد حفل ختام "الصحافة الرقمية والإعلام الجديد"

شهد محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، اليوم الاثنين، حفل ختام برنامج "الصحافة الرقمية والإعلام الجديد" الذي نظمه فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن.
جاء ذلك بحضور رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد بن حمد المالك، ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.
وأسهم البرنامج الذي نُفّذَ في ثلاثين يومًا بمعدل 60 ساعة تدريبية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تعزيز الوعي الإعلامي، وتمكين الإعلاميين المشاركين من التعامل مع المبادئ العامة للعمل الصحفي والتقنيات المستجدة لتطوير العمل الإعلامي، واستخدام آخر ما وصلت إليه التقنية الحديثة في الصحافة والإعلام.
واستفاد من البرنامج أكثر من 250 إعلاميًا وإعلاميةً على مستوى المملكة.
وقدّم رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، شكره وتقديره لمحافظ حفر الباطن، مشيرًا إلى أن "برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد" يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، وركز على تدريب المشاركين وإكسابهم مهارات العمل في مجال الصحافة والإعلام".
كما اهتم البرنامج بتدريبهم على إعداد التقارير والأخبار الصحفية، وكتابة المقال والقصة الصحفية، بالإضافة للصحافة الإلكترونية، وسعى إلى تحسين وتطوير قدرات الصحافيين والراغبين في ممارسة العمل الإعلامي.
وفي ختام الحفل، كرّم محافظ حفر الباطن، المشاركين والداعمين للبرنامج.