"تعليم الرياض" يطلق 30 برنامجًا تدريبيًّا لشاغلي الوظائف التعليمية خلال الصيف

وفي التفاصيل: أكّد عبدالله بن سعد الغنام مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، أن الإدارة تحرص على إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية المواكبة للتطورات المتسارعة في كافة المجالات، وتأتي ضمن خطة الإدارة الشاملة للتطوير المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.