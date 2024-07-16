"صحة مكة" تتفقد المنشآت الصحية غير الربحية بالمنطقة

وخلال الزيارة، التقى الوفد الزائر، مع رؤساء مجلس إدارة وأعضاء هذه المنظمات، والاستماع إلى شرح مفصل عن أنشطتها وبرامجها وأبرز التحديات، وإجراء جولة ميدانية على مرافقها للاطلاع على سير العمل فيها.