"صحة مكة" تتفقد المنشآت الصحية غير الربحية بالمنطقة

تفقد مستشار وزير الصحة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، ومدير عام المشاركة المجتمعية بالوزارة عبدالعزيز الأحيدب، اليوم الثلاثاء، المنشآت الصحية التابعة لمنظمات صحية غير ربحية في مكة المكرمة.
جاء ذلك بحضور فريق عمل إدارة المشاركة المجتمعية بصحة مكة، في إطار حرص الوزارة على التعرف على هذه المنشآت.
وتهدف هذه الزيارات إلى متابعة التوجهات الاستراتيجية للجمعيات الصحية ومواءمتها مع توجهات الوزارة، ومتابعة الأعمال الفنية، وسير أعمال مشروعات الشراكات المجتمعية، والتعرف على التحديات التي تواجه الجمعيات الصحية وبحث سبل حلها.
وخلال الزيارة، التقى الوفد الزائر، مع رؤساء مجلس إدارة وأعضاء هذه المنظمات، والاستماع إلى شرح مفصل عن أنشطتها وبرامجها وأبرز التحديات، وإجراء جولة ميدانية على مرافقها للاطلاع على سير العمل فيها.
تأتي زيارة مستشار وزير الصحة، ومدير عام المشاركة المجتمعية، للجمعيات الصحية في مكة المكرمة، تأكيدًا على اهتمام الصحة بدعمها وتعزيز دورها في تقديم خدماتها.