"تأهيل بريدة" يفعّل الاحتفال بيوم التأسيس بالأناشيد الوطنية وعرض لمنجزات الوطن

وتفصيلاً، قال "العمري" إن هذه المناسبة غالية على جميع أفراد الشعب السعودي وتؤكد اعتزازهم بالجذور الراسخة للدولة السعودية، وارتباطهم الوثيق مع قادتهم، واسترجاع ما أرسته الدولة السعودية من الوحدة والاستقرار والأمن، وصمود الدولة السعودية الأولى والدفاع عنها أمام الأعداء، واستمرار الدولة السعودية واستعادتها لقوة جذورها وقادتها.