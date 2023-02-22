"تأهيل بريدة" يفعّل الاحتفال بيوم التأسيس بالأناشيد الوطنية وعرض لمنجزات الوطن

فعّل مركز التأهيل الشامل ببريدة ممثلاً بقسم البرامج والأنشطة والعلاقات العامة والإعلام وذلك بحضور مدير المركز بدر بن فهيد العمري ومنسوبي المركز وبمشاركة النزلاء، الاحتفال بهذه المناسبة بالنشيد الوطني والأغاني الوطنية وعرض لمنجزات الوطن وسيرته خلال ثلاثة قرون.
وتفصيلاً، قال "العمري" إن هذه المناسبة غالية على جميع أفراد الشعب السعودي وتؤكد اعتزازهم بالجذور الراسخة للدولة السعودية، وارتباطهم الوثيق مع قادتهم، واسترجاع ما أرسته الدولة السعودية من الوحدة والاستقرار والأمن، وصمود الدولة السعودية الأولى والدفاع عنها أمام الأعداء، واستمرار الدولة السعودية واستعادتها لقوة جذورها وقادتها.
وأضاف أن هذه المناسبة تعبّر عن الاعتزاز بالوحدة الوطنية للمملكة العربية السعودية التي أرساها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، والاعتزاز بإنجازات الملوك أبناء الملك عبدالعزيز في تعزيز البناء والوحدة.