الهلال الأحمر يُفعل اليوم العالمي للإسعافات الأولية بعنيزة.. و"حنان العظامي" تقدم دورة مجانية معتمدة

كما تناولت في دورتها أسباب انسداد مجرى الهواء لدى البالغين والأطفال وأنواعه وكيفية التعامل معه، علاوة على تقديم فكرة عن برنامج "سفير الحياة للإسعافات الأولية"، الذي يتضمن التدريب على أساسيات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام جهاز الصدمات، والتعامل مع حالات انسداد مجرى الهواء، إضافةً إلى التعرف على أغلب الحالات الطارئة التي قد نواجهها في حياتنا اليومية مثل: الحروق، التسمم، الكسور، الربو، السكري، الغرق، النزيف، الصرع، أمراض القلب، والسكتة الدماغية.