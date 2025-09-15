الهلال الأحمر يُفعل اليوم العالمي للإسعافات الأولية بعنيزة.. و"حنان العظامي" تقدم دورة مجانية معتمدة

فعّلت هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم العالمي للإسعافات الأولية، وذلك في جادة النخيل بمحافظة عنيزة، حيث اشتمل البرنامج على تعريف بالإسعافات الأولية، وركن لأبرز الأدوات، وعرض للفرق الراجلة، إضافةً إلى ركن للضيافة، وأنشطة للأطفال تضمنت التلوين والرسم على الوجه، إلى جانب دورة مجانية عن المهارات الأساسية بشهادة معتمدة من هيئة الهلال الأحمر، قدمتها المدربة المعتمدة حنان لافي العظامي.
وشرحت العظامي أهمية تعلم الإسعافات الأولية لما لها من دور فعّال في إنقاذ حياة الأشخاص، موضحةً آلية الاتصال بالإسعاف عبر الرقم المباشر (997)، أو من خلال خدمة "أسعفني" المتوفرة في تطبيقي صحتي وتوكلنا.
كما تناولت في دورتها أسباب انسداد مجرى الهواء لدى البالغين والأطفال وأنواعه وكيفية التعامل معه، علاوة على تقديم فكرة عن برنامج "سفير الحياة للإسعافات الأولية"، الذي يتضمن التدريب على أساسيات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام جهاز الصدمات، والتعامل مع حالات انسداد مجرى الهواء، إضافةً إلى التعرف على أغلب الحالات الطارئة التي قد نواجهها في حياتنا اليومية مثل: الحروق، التسمم، الكسور، الربو، السكري، الغرق، النزيف، الصرع، أمراض القلب، والسكتة الدماغية.