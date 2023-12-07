"التأهيل الشامل للذكور" ببريدة يحتفل بـ"اليوم الدولي للمعاقين"

وقدمت "المردسي" شكرَها وتقديرَها لمدير مركز التأهيل الشامل للذكور ببريدة، بدر فهيد العمري، على الجهود والتنظيم، وخدمة هذه الفئة الغالية علينا جميعًا، والتي تحتاج للرعاية المستمرّة والدعم من فريق العمل.