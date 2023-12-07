"التأهيل الشامل للذكور" ببريدة يحتفل بـ"اليوم الدولي للمعاقين"

احتفى مركز التأهيل الشامل للذكور ببريدة، الثلاثاء الماضي، بمناسبة اليوم الدولي للمعاقين.
جاء ذلك بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، نورة بنت عبدالله المردسي.
وتضمّنت الفعاليةُ تقديمَ عروض مرئية وأركان مختلفة عن الإعاقة والخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية، التي ينفّذها المركز لنزلائه.
وقدمت "المردسي" شكرَها وتقديرَها لمدير مركز التأهيل الشامل للذكور ببريدة، بدر فهيد العمري، على الجهود والتنظيم، وخدمة هذه الفئة الغالية علينا جميعًا، والتي تحتاج للرعاية المستمرّة والدعم من فريق العمل.