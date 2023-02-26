"يوم بيدنا".. "صحة الطائف" تحتفل بيوم التأسيس بفعاليات متنوعة

وقال مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، بهذه المناسبة: "نحتفل اليوم بواحدة من أبرز المناسبات الوطنية بالمملكة، فمنذ 300 عام وفي مثل هذا اليوم تأسست مملكتنا الحبيبة تحت راية آل سعود، الذين يعود لهم الفضل -بعد الله سبحانه وتعالى- في تأسيس المملكة منذ عهدها الأول على يد الإمام محمد بن سعود رحمة الله.