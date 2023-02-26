"يوم بيدنا".. "صحة الطائف" تحتفل بيوم التأسيس بفعاليات متنوعة

احتفلت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، بمناسبة يوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا".
وقال مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، بهذه المناسبة: "نحتفل اليوم بواحدة من أبرز المناسبات الوطنية بالمملكة، فمنذ 300 عام وفي مثل هذا اليوم تأسست مملكتنا الحبيبة تحت راية آل سعود، الذين يعود لهم الفضل -بعد الله سبحانه وتعالى- في تأسيس المملكة منذ عهدها الأول على يد الإمام محمد بن سعود رحمة الله.
وأضاف القحطاني: "نعبر في يوم التأسيس عن حبنا وانتمائنا لهذا الوطن الغالي، وهذه الذكرى عالقة في ذهن كل مواطن ومواطنة، بارك الله لنا في هذا البلد وأدام علينا نعمة الأمن والأمان، وأمدّ الله في عمر مليكنا سلمان حامل لواء أمتنا وراية الإسلام، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان".
وأقامت إدارات مديرية الشؤون الصحية بالطائف والمستشفيات التابعة لها العديد من الفعاليات احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية، اشتملت على حفل شارك فيه منسوبو المديرية وأسرهم، وإنتاج ونشر محتويات مرئية تستعرض المنجزات الصحية الوطنية، وشعارات وعبارات خاصة بيوم التأسيس، إضافة لإشراك المنومين والزوار وموظفي هذه المنشآت بالاحتفاء بهذه المناسبة من خلال زيارات المسؤولين للمنومين وتوزيع الهدايا التذكارية وغيرها من الفعاليات الاحتفائية بيوم التأسيس.