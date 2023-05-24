غداً في حائل وبدعم من "مياه آبار".. 4"" مدارس تنافس على "لمَن الكأس"

الجدير ذكره، أن المسابقة تمت عبر ثلاث مراحل، بمشاركة 2500 طالب وطالبة في التصفيات الأولى، فتأهل منهم للمرحلة الثانية 600 طالب وطالبة، وبدأت المرحلة الثالثة التي تنافس بها أكثر من 160 طالباً وطالبة، ترشح منهم 16 طالباً وطالبة للنهائي، ويقدم المسابقة المذيع محمد الشهري مقدم برنامج «الكأس» الذي كان يعرض على شاشة تلفزيون إم بي سي، وذلك في قاعة المؤتمرات بمجمع أجا للبنات التابع لجامعة حائل.