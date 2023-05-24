غداً في حائل وبدعم من "مياه آبار".. 4"" مدارس تنافس على "لمَن الكأس"

تختتم مساء غد الخميس المسابقة التعليمية لمن الكأس 2023 في النسخة الثالثة بتنظيم من شركة آبار حائل بالشراكة مع إدارة التعليم بالمنطقة.
وتحتدم المنافسة بين البنين (ثانوية صقر قريش وثانوية موقق) وللبنات (ثانوية الحليفة السفلى وثانوية كتيفة).
الجدير ذكره، أن المسابقة تمت عبر ثلاث مراحل، بمشاركة 2500 طالب وطالبة في التصفيات الأولى، فتأهل منهم للمرحلة الثانية 600 طالب وطالبة، وبدأت المرحلة الثالثة التي تنافس بها أكثر من 160 طالباً وطالبة، ترشح منهم 16 طالباً وطالبة للنهائي، ويقدم المسابقة المذيع محمد الشهري مقدم برنامج «الكأس» الذي كان يعرض على شاشة تلفزيون إم بي سي، وذلك في قاعة المؤتمرات بمجمع أجا للبنات التابع لجامعة حائل.
وكان الأمير عبدالعزيز بن سعد، قد أشار خلال رعايته في 28 شوال 1444هـ، حفل مراسم إجراء قرعة بالمسابقة، إلى أن المسابقات التعليمية بالشراكات القائمة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص مهمة لتحفيز الطلاب والطالبات وصولاً إلى أعلى مستويات التفوق والتميز.
وأشاد بالدور المتميز الذي يقوم به تعليم حائل ممثلاً بالمدير العام الدكتور منذر البليهد وكافة منسوبي التعليم، وكذلك الدور الذي يؤديه القطاع الخاص ممثلاً بشركة مياه آبار حائل، من خلال رئيس مجلس إدارتها عواد الرضيمان.