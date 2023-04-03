تدشين الدليل الإحصائي الشامل لمدارس "تعليم الطائف" "بنين" و"بنات"

ونوه في الوقت ذاته إلى الدعم الكبير واللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة -يحفظها الله-، في شتى القطاعات، ومنها قطاع التعليم الذي يحظى باهتمام خاص، والخطوات المتسارعة التي خطتها وزارة التعليم للوصول إلى تعليم متميز عالي الجودة، تحقيقاً لمستهدفات الرؤية الطموحة 2030.