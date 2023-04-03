تدشين الدليل الإحصائي الشامل لمدارس "تعليم الطائف" "بنين" و"بنات"

دشن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، اليوم الاثنين، الدليل الإحصائي الشامل لمدارس "تعليم الطائف" للبنين والبنات، والذي أعدته إدارة التخطيط المدرسي، بحضور المساعد للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي.
وأصدرت الإدارة دليلها الإحصائي الشامل في كتيبين، أحدهما لمدارس تعليم البنين، والآخر لمدارس تعليم البنات، متضمناً العديد من البيانات التفصيلية والأرقام والمعلومات التي تصور وتحكي الواقع الملموس لتعليم الطائف وما يتبعه من مكاتب تعليم.
جاء ذلك بهدف تقديم خدمة معلوماتية ورؤية واضحة تدعمها الأرقام وتساعد المختصين ومديري الإدارات والمشرفين التربويين والمشرفات في اتخاذ القرارات السليمة المبنية على إحصائيات دقيقة؛ لتقديم ما يثري الميدان التربوي والعملية التعليمية ويرفع من أدائها.
وتناول الدليل الإحصائي الشامل، أعداد المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والتعليم المستمر ورياض الأطفال وأعداد المعلمين والمعلمات.
بالإضافة إلى مكاتب التعليم والمدارس التابعة لكل مكتب وسنة التأسيس لكل مدرسة والحي وأرقام التواصل للمدرسة ومديري ومديرات المدارس ونوع المبنى لكل مدرسة وأعداد الفصول والطلاب والطالبات.
وأكد الدكتور "الشريف" أهمية الدليل الإحصائي الشامل وما يحمله من أرقام ودلالات معلوماتية وإحصائية، والتي تفتح آفاق المستقبل وتتيح للمعنيين التخطيط السليم.
ونوه في الوقت ذاته إلى الدعم الكبير واللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة -يحفظها الله-، في شتى القطاعات، ومنها قطاع التعليم الذي يحظى باهتمام خاص، والخطوات المتسارعة التي خطتها وزارة التعليم للوصول إلى تعليم متميز عالي الجودة، تحقيقاً لمستهدفات الرؤية الطموحة 2030.
كما ثمن "الشريف"، جهود فريق العمل بإدارة التخطيط المدرسي، مقدماً شكره للجهات الراعية لهذا الدليل.