شاهد.. وفد من "الموارد البشرية" يتفقّد فرعها بالمدينة ويتابع تشغيل "قوى"

استقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، بمكتبه، وفدًا من وزارة الموادر البشرية متمثلًا في مدير عام الإدارة العامة لتمكين الفروع لقطاع العمل والخدمة المدنية بالوزارة تركي بن عبدالرحمن المانع، يرافقه مدير المشاريع مشرف الصلاحيات وقطاع العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الظفيري.
وتأتي هذه الزيارة التى تستمر 3 أيام عمل ضمن الزيارات الدورية التفقدية من قبل وكالة تمكين الفروع لمناطق الفروع، وكذلك متابعة تشغيل منصة قوى "لمكاتب العمل - قوى مكاتب العمل" لمكتب العمل بالمدينة المنورة.
وتم خلال هذه الزيارة مناقشة الموضوعات ذات الأولوية ومستجدات ما يدعم ويسهل إجراءات التعامل مع المنصات الإلكترونية التي تتيحها الوزارة لخدمة عملائها بيسر وسهولة، برفقة مدير عام مكتب العمل بالمدينة المنورة الدكتور صالح بن ربيع السحيمي.
وتشمل الزيارة مراكز الخدمة الشاملة التابعة لإمارة المنطقة، فيما قدم وفد الوزارة شكرهم على ما شاهدوه من تميز وجهد بفرع الوزارة ومكتب العمل والخدمات الشاملة التي تعتبر نقلة نوعية لكل الخدمات تحت سقف واحد، منوهين إلى فريق العمل الذي يبذل قصارى جهده لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.