شاهد.. وفد من "الموارد البشرية" يتفقّد فرعها بالمدينة ويتابع تشغيل "قوى"

استقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، بمكتبه، وفدًا من وزارة الموادر البشرية متمثلًا في مدير عام الإدارة العامة لتمكين الفروع لقطاع العمل والخدمة المدنية بالوزارة تركي بن عبدالرحمن المانع، يرافقه مدير المشاريع مشرف الصلاحيات وقطاع العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الظفيري.