"العيدي" يستعرض تطور الأدوات الإعلامية خلال صالون "صحفيي حائل"

نظمت هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة حائل مساء الثلاثاء 15 / 3 / 1444هـ ، لقاءً إعلامياً استضافت به الدكتور سليمان بن محمد العيدي، وذلك ضمن برامج الصالون الإعلامي وبحضور عدد كبير من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الإعلامي.
وتفصيلاً، تحدث الدكتور "العيدي" بإسهاب وبطريقة مشوقة عن مسيرته الإعلامية التي قضاها بين جنابات الإذاعة والتلفزيون والتغطيات الميدانية داخل وخارج المملكة.
وتطرق "العيدي" إلى الإعلام وتطوره من التقليدي إلى الحديث، والذي به أثرى اللقاء من خلال مداخلات الحضور من جيل الإعلام الحالي، والذي عكست التحول في سلوك الإعلامي، والمتلقي في آنٍ واحد بين الجيل الماضي والحالي.