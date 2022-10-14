"العيدي" يستعرض تطور الأدوات الإعلامية خلال صالون "صحفيي حائل"

وتطرق "العيدي" إلى الإعلام وتطوره من التقليدي إلى الحديث، والذي به أثرى اللقاء من خلال مداخلات الحضور من جيل الإعلام الحالي، والذي عكست التحول في سلوك الإعلامي، والمتلقي في آنٍ واحد بين الجيل الماضي والحالي.