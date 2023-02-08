"تقنية القنفذة" تنظم معرض مشاريع وابتكارات المتدربين للفصل التدريبي الثاني

أقامت الكلية التقنية بالقنفذة معرض مشاريع وابتكارات المتدربين للفصل التدريبي الثاني 1444هـ والذي شمل عدداً من الفعاليات المصاحبة للمعرض، حيث تمت مناقشة مشاريع التخرج للمتدربين، وتم تكريم أفضل مشروع وابتكار تقني، وتكريم أفضل قسم تدريبي.