"تقنية القنفذة" تنظم معرض مشاريع وابتكارات المتدربين للفصل التدريبي الثاني

أقامت الكلية التقنية بالقنفذة معرض مشاريع وابتكارات المتدربين للفصل التدريبي الثاني 1444هـ والذي شمل عدداً من الفعاليات المصاحبة للمعرض، حيث تمت مناقشة مشاريع التخرج للمتدربين، وتم تكريم أفضل مشروع وابتكار تقني، وتكريم أفضل قسم تدريبي.
وصرح عميد الكلية الدكتور ياسين المقعدي أن تشجيع متدربي الكلية على الابتكار وربط المهارات المتقدمة التي اكتسبوها خلال التدريب يأتي ضمن أهداف الكلية التي تتضمن دعم المتدربين ومساعدتهم.
وأوضح "المقعدي" أن مجالات مشاريع وابتكارات المتدربين لهذا الفصل شملت الطاقة المتجددة وأمن المعلومات وبرمجة المواقع والتطبيقات وأنظمة التحكم نفذها متدربو تخصص تقنية الإلكترونيات وأنظمة التحكم، والدعم الفني للحاسب، وتخصص تقنية البرمجة وتطوير الويب، والوسائط المتعددة.
وأكد "المقعدي" أن المعرض سوف يقام في نهاية كل فصل تدريبي كون هذه المشاريع والابتكارات نتاجاً لما اكتسبه المتدرب من مهارات خلال فترة التدريب.