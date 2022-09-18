"فيصل الطبي" بالطائف يحصد المركز الثاني ببرنامج "وازن" بوزارة الصحة

حصل مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، على التميز في التحسين ورفع مستوى الأداء في برنامج "وازن"، وحقق المركز الثاني على مستوى وزارة الصحة ضمن فئة المستشفيات المتميزة خلال الربع السنوي الثاني من عام 2022م.
وكان التقييم قد اشتمل على عددٍ من الخدمات والبرامج التي يقدمها المجمع للمرضى والمراجعين، حيث يعنى البرنامج بتسليط الضوء على مواطن القوة وأماكن التحسين بالمستشفيات على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.
ويعد برنامج "وازن" أحد البرامج التي تجمع مؤشرات الأداء بالإدارات العامة في شكل بطاقة أداء المتوازن ويهدف لدعم قيادات المستشفيات وتسهيل اتخاذ القرار بشكل صحيح وتحسين الأداء عن طريق تقارير ربع سنوية.