"فيصل الطبي" بالطائف يحصد المركز الثاني ببرنامج "وازن" بوزارة الصحة

وكان التقييم قد اشتمل على عددٍ من الخدمات والبرامج التي يقدمها المجمع للمرضى والمراجعين، حيث يعنى البرنامج بتسليط الضوء على مواطن القوة وأماكن التحسين بالمستشفيات على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.