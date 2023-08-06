استقبال 143 مرشحًا ومرشحة لوظائف "تعليم ظهران الجنوب"

أجرت إدارة التعليم في محافظة ظهران الجنوب، اليوم الأحد، المقابلات الشخصية لـ 143 مرشحًا ومرشحة للوظائف التعليمية التعاقدية.
ورحب مدير التعليم طارق بن علي آل فرحان، بالمرشحين والمرشحات في تعليم ظهران الجنوب، مشيرًا إلى أن الإدارة حددت المبنى الرئيسي لمقابلات المرشحين، ومبنى الشؤون التعليمية للبنات لمقابلات المرشحات.
وقال "آل فرحان": إنه يتوجب على المرشحين والمرشحات إحضار أصول "الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي، وشهادة المعادلة لخريجي الجامعات من خارج المملكة، وترجمة السجل الأكاديمي والوثيقة في حال كان أحدهما بلغة غير عربية".
وأوضح "آل فرحان"، أنه تم التنسيق مع القطاع الصحي، بالمحافظة؛ لتسهيل استيفاء متطلبات التقديم واستكمال مسوغات الترشيح لاستقبال المرشحين والمرشحات.