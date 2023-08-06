استقبال 143 مرشحًا ومرشحة لوظائف "تعليم ظهران الجنوب"

وقال "آل فرحان": إنه يتوجب على المرشحين والمرشحات إحضار أصول "الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي، وشهادة المعادلة لخريجي الجامعات من خارج المملكة، وترجمة السجل الأكاديمي والوثيقة في حال كان أحدهما بلغة غير عربية".