"ولادة الدمام" ينظّم المؤتمرَ الثاني للأبحاث الطبية

انطلقت فعاليات المؤتمر الثاني للأبحاث الطبية، اليوم الأربعاء، والذي ينظّمه مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، بمشاركة نخبة من المختصين في مجال الأبحاث الطبية، وبحضور أكثر من "100" شخص من الكادر الطبي بالمستشفى.
وقالت إدارة المستشفى: إن المؤتمر الثاني للأبحاث الطبية من الأساسيات إلى الاحتراف، يهدف إلى توفير فرصة للتعليم القائم على الممارسة حول مجموعة متنوعة من موضوعات وطرق البحث، وكذلك تمكين الباحثين الذين لا يمتلكون مهارات البحث في إرشادهم لتحسين مهاراتهم الأساسية، وصولًا إلى الاحتراف ثم النشر.
كما يهدف إلى رعاية المهارات البحثية للجيل القادم من الباحثين ومقدمي الرعاية الصحية.
وأوضحت إدارة المستشفى أن فعاليات المؤتمر تتضمّن تنظيم عدد من المحاضرات وورش العمل؛ حيث تركّز المحاضرات على إيجاد فكرة البحث، وكيفية بناء أسئلة البحث، والمقاييس المصدقة والفعالة، وإنشاء وتطوير ورقة جمع البيانات، وتعبئة نموذج مقترح البحث العلمي للجنة أخلاقيات البحث.
فيما تناقش ورشُ العمل أساسياتِ الإحصاء الحيوي والمتغيرات والإحصاء الوصفي، واختبار الفرضيات والارتباط الإحصائي، بالإضافة لنصائح ومقترحات في كتابة البحث العلمي.