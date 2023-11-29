"ولادة الدمام" ينظّم المؤتمرَ الثاني للأبحاث الطبية

وقالت إدارة المستشفى: إن المؤتمر الثاني للأبحاث الطبية من الأساسيات إلى الاحتراف، يهدف إلى توفير فرصة للتعليم القائم على الممارسة حول مجموعة متنوعة من موضوعات وطرق البحث، وكذلك تمكين الباحثين الذين لا يمتلكون مهارات البحث في إرشادهم لتحسين مهاراتهم الأساسية، وصولًا إلى الاحتراف ثم النشر.