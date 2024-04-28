مركز زراعة الأعضاء بالشرقية يجري 40 عملية "تبرع وزراعة" خلال شهر رمضان

أجرى مركز زراعة الأعضاء المتميز في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، 40 عملية زراعة، خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024م.
وقال رئيس مركز زراعة الأعضاء المتميز د. محمد القحطاني: إن مركز زراعة الأعضاء المتميز يسعى إلى تقديم أفضل خدمة لمرضى الفشل العضوي وتقليل فترات انتظارهم على قوائم زراعة الأعضاء في المنطقة الشرقية.
وأضاف الدكتور "القحطاني" أن ذلك من خلال إجراء العديد من العمليات الدقيقة والمعقدة لعلاج مختلف هذه الأمراض، وضمان رحلة علاجية آمنة وإيجابية للمستفيدين.
وتابع: يعمل في المركز نخبة من المتخصصين في مجال زراعة الأعضاء الذين ينافسون بمنجزاتهم أفضل المراكز العالمية.
يذكر أن المركز حقق الكثير من الإنجازات والتقدم في برامج زراعة الأعضاء محليًا وإقليميًا، بتعاونه مع المستشفيات داخل وخارج المملكة، لتطبيق البرامج المختلفة والنوعية لزراعة الأعضاء وإجراء العمليات المعقدة والأولى من نوعها على مستوى المملكة.