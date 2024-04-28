مركز زراعة الأعضاء بالشرقية يجري 40 عملية "تبرع وزراعة" خلال شهر رمضان

يذكر أن المركز حقق الكثير من الإنجازات والتقدم في برامج زراعة الأعضاء محليًا وإقليميًا، بتعاونه مع المستشفيات داخل وخارج المملكة، لتطبيق البرامج المختلفة والنوعية لزراعة الأعضاء وإجراء العمليات المعقدة والأولى من نوعها على مستوى المملكة.