"تعليم محايل عسير" يحتفل باليوم الوطني بمشاركة 93 ألف طالب وطالبة

احتفلت مدارس تعليم محايل عسير بمناسبة اليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية في كافة المراحل الدراسية شارك فيها أكثر من 93 ألف طالب وطالبة في" 765" مدرسة.
وقد سعت برامج الفعاليات إلى ترسيخ الاعتزاز بالدين، والولاء للملك والانتماء للوطن وتنمية القيم الوطنية وتذكيراً بنعم الله، على وطننا ومنها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وتعميقاً للقيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه كافة حيث تنوعت المشاركات الوطنية في برامج الاحتفال وفق الخطة المعتمدة والإطار التنظيمي لفعالية اليوم الوطني وبمشاركة منسوبي التعليم.
وصرح مدير إدارة تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية والذكرى الخالدة إبراز للدور العظيم الذي قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه في لم الشمل وتوحيد هذا الكيان الشامخ، وتأكيد للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن إلى جانب تأكيد مضامين رؤية المملكة (2030) في تعميق الإيجابية والروح الوطنية لدى أبنائنا الطلاب والطالبات وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.
وشدد "آل شريم" على أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو ذكرى متجلية لانطلاق الحياة الكريمة والحضارة بكل تفاصيلها في بلادنا الغالية وهو ثمن عظيم لكفاح أعظم، وحضارة صنعها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود يرحمه الله وقادها أبناؤه البررة من بعده.