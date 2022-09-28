"تعليم محايل عسير" يحتفل باليوم الوطني بمشاركة 93 ألف طالب وطالبة

وصرح مدير إدارة تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية والذكرى الخالدة إبراز للدور العظيم الذي قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه في لم الشمل وتوحيد هذا الكيان الشامخ، وتأكيد للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن إلى جانب تأكيد مضامين رؤية المملكة (2030) في تعميق الإيجابية والروح الوطنية لدى أبنائنا الطلاب والطالبات وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.