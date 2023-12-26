"البدير" يزور"أمانة الطائف" ويبحث خطة مواجهة الكوارث والأزمات

وتعرف "البدير" على جهود أمانة الطائف لرفع مستوى كفاءة كوادر العمل في هذا المجال، وسبل تقديم الدعم الفني واللوجستي، وتحقيق الاستعداد التام وبشمولية أوسع على مستوى المحافظة، وتفعيل الاتفاقيات والمبادرات التي تخدم أعمال مركز الكوارث والأزمات بالأمانة ليعمل على أكمل وجه، إضافةً إلى تطوير غرفة العمليات وفق أفضل المعايير، وتم الاطلاع خلال الاجتماع على الخطة الوطنية للكوارث والأزمات والمهام المطلوبة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في الأمانات والبلديات للتعامل مع سائر المخاطر المحتملة بكل كفاءة.