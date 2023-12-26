"البدير" يزور"أمانة الطائف" ويبحث خطة مواجهة الكوارث والأزمات

زار نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، أمانة الطائف والتقى الأمين المهندس عبدالله بن خميس الزايدي والوكلاء والمختصين، وزار غرفة الكوارث والأزمات.
واطلع "البدير" على آليات عمل الغرفة، وكيفية استقبال البلاغات والتجاوب معها، ووجّه بتفعيل التقنيات الحديثة لتسريع وتيرة الاستجابة لقياس مدى فعاليتها.
وجرى خلال اللقاء بحث خطة الكوارث والأزمات بالأمانة، وما تم اتخاذه من خطوات لتطوير آلية العمل في مركز الكوارث والأزمات سعيًا إلى إدارة أزمات ومخاطر العمل البلدي بكفاءة عالية، والجهود التنسيقية التكاملية مع الجهات ذات العلاقة لتمكينها، وتحقيق عملية التكيف الاستراتيجي واحتواء المخاطر لتأمين بيئة آمنة.
وتعرف "البدير" على جهود أمانة الطائف لرفع مستوى كفاءة كوادر العمل في هذا المجال، وسبل تقديم الدعم الفني واللوجستي، وتحقيق الاستعداد التام وبشمولية أوسع على مستوى المحافظة، وتفعيل الاتفاقيات والمبادرات التي تخدم أعمال مركز الكوارث والأزمات بالأمانة ليعمل على أكمل وجه، إضافةً إلى تطوير غرفة العمليات وفق أفضل المعايير، وتم الاطلاع خلال الاجتماع على الخطة الوطنية للكوارث والأزمات والمهام المطلوبة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في الأمانات والبلديات للتعامل مع سائر المخاطر المحتملة بكل كفاءة.
كما استمع "البدير" إلى الجهود في المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات البنى التحتية وأعمال معالجة التشوهات البصرية وأعمال الارتقاء بجودة الحياة التي تعمل على تنفيذها الأمانة، حيث كان للزيارة أثر إيجابي حيث تم مناقشة الخطط المستقبلية لدعم أعمال التنمية والتطوير بالمدينة.